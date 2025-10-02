Arbetsledare till Svevia
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi på Svevia en Arbetsledare till vår Anläggningsdivision. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar. Är du nyfiken på Svevia som din nästa arbetsgivare? Vill du dela väg med oss?
Vi söker nu en arbetsledare som vill vara en del av att arbeta med större mark- och infrastrukturprojekt inom väg, VA och energisektorn. Vi söker en kollega som antingen har erfarenhet av rollen som arbetsledare eller dig som idag ser dig själv som en driven yrkesarbetare med några års erfarenhet, som vill ta steget till rollen som arbetsledare. Vi ser en expansiv marknad i regionen och bygger en organisation för framtiden. Våra projekt spänner över en större bredd både vad det gäller typ av projekt och variation i tid och omfattning.
Som Arbetsledare kommer du att ansvara för att leda och samordna arbetet på plats för att säkerställa att entreprenaden fortskrider enligt plan, samt skapa och följa upp tidsplaner. En viktig del är att genomföra kvalitativa arbetsberedningar tillsammans med ditt team och hålla regelbundna möten med interna medarbetare och underentreprenörer. En Arbetsledare på Svevia är van vid att hantera fakturagranskning, dagbok, underrättelser och annan kvalitetsdokumentation.
Denna roll ger dig en möjlighet att vara en viktig del i vår plan att bredda oss geografiskt inom regionen.
Vem är du?
För att vara framgångsrik i din roll ser vi det som en självklarhet att du har erfarenhet inom anläggning och vägprojekt som kan arbeta självständigt. Du har några års erfarenhet av en liknande roll alternativt känner dig redo att ta klivet från yrkesmedarbetare in i en ledande roll.
Som person är du initiativtagande, löser problem och tar tag i de utmaningar och förändringar som uppstår i det dagliga arbetet. Du får energi av att taansvar och du bidrar gärna med idéer och har förmågan att skapa lönsamma affärer. Du motiveras och växer av att arbeta med problemlösning och planering, och du gör detta med ordning och struktur.
Ledarskap är och kommer alltid förbli en viktig fråga för oss! Vi tror på utvecklande ledarskap där du som ledare tar fram det bästa hos dina kollegor och bidrar till uppbyggnad av ett starkt och välmående team.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av enklare inmätning och utsättning.
Att du kommunicerar väl i skrift och tal på svenska, har datorvana samt B-körkort ser vi som självklarhet.
Rollen utgår från Göteborg men du kommer att jobba i projekt i andra delar av vårt geografiska område, med en tyngdpunkt på platser norr om Göteborg.
Resor kan förekomma i tjänsten.
En del av något större Med väl sammansvetsade arbetslag anlägger vi Sverige från grunden - i betong, stål, trä, sten och jord. Och vi gör det genom att bygga vägar, broar, kajer och betongkonstruktioner för industri, stat och kommun. Dessutom bryter vi ny mark och banar väg för VA-nät, vindkraftsparker samt exploateringsområden. Vi har också specialenheter inom grundläggning och marksanering. Tillsammans med Svevias övriga verksamheter inom vägdrift och beläggning blir du en viktig kugge i ett större samhällsmaskineri. Det öppnar nya möjligheter för innovation och problemlösning.
Varför Svevia? Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 3 november. Urval görs löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Björn Elfström på bjorn.elfstrom@svevia.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Caroline Wallin, Talent Acquisition Business Partner på caroline.wallin@svevia.se
.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
