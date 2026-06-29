Arbetsledare till Stockholms finaste parker
Grön Stad Mark Och Anläggning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grön Stad Mark Och Anläggning AB i Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
ARBETSLEDARE PARKSKÖTSEL – STOCKHOLM
Vill du ta nästa steg i en arbetsledande roll där du får ansvar för några av Stockholms mest välkända och uppskattade parkmiljöer? Vi söker en erfaren, engagerad och lösningsorienterad arbetsledare inom trädgård och parkskötsel.
Hos oss får du en nyckelroll i driften av våra avtal för Stockholms stads parkskötsel, exempelvis de kommuncentrala parkerna med Kungsträdgården eller Norra Innerstadens stadsdelsförvaltning med Humlegården.
Om rollen
Tillsammans med platschef och övriga arbetsledare kommer du bland annat:
• Planera, prioritera och följa upp skötselinsatser så att arbetet utförs enligt avtal och kundens förväntningar.
• Samordna och arbetsleda egen personal och underentreprenörer i det dagliga arbetet.
• Säkerställa hög kvalitet genom tillsyn, uppföljning och kontinuerlig dialog med kund.
• Delta praktiskt i utförandet tillsammans med teamet när verksamheten kräver det.
• Bidra till ett engagerat, tryggt och effektivt arbetslag med tydliga mål och god arbetsmiljö.
I rollen ingår även administrativa uppgifter såsom planering, dokumentation, uppföljning, förbättringsarbete, medverkan vid driftmöten, inköpshantering samt kalkylering av tilläggsarbeten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med individuell lön enligt kollektivavtal. Vintertid förekommer beredskap för snöröjning. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
VEM VI SÖKER
Vi söker dig som har erfarenhet, driv och trygghet i att leda andra. Du trivs i en roll där kvalitet, kunddialog och tydlig styrning av det dagliga arbetet är avgörande för resultatet.
• Minst tvåårig trädgårdsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Minst tre års erfarenhet från en arbetsledande roll inom den gröna sektorn.
• God förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet även när förutsättningarna förändras snabbt.
• Vana att arbeta strukturerat med kundkontakt, uppföljning och dokumentation.
• God datorvana och B-körkort.
Som person är du ansvarstagande, kvalitetsmedveten och handlingskraftig. Du ser vad som behöver göras, tar initiativ och skapar förutsättningar för både medarbetare och kund att lyckas. Vi uppskattar framåtanda, egna förbättringsförslag och förmågan att behålla lugn och struktur även under intensiva perioder.
Du blir en del av en stark organisation med ett sammansvetsat team där vi kombinerar yrkesstolthet, tempo och arbetsglädje.
VILKA VI ÄR
Grön Stad arbetar för att skapa en grönare framtid tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi växer starkt och har fokus på skötsel och anläggning av parker och andra utemiljöer, inklusive trädvård och vinterunderhåll.
Våra kunder är bland annat Stockholms stad och andra kommuner, offentliga bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag.
Vår vision är att skapa "En grön stad för nästa generation" – en vision som märks i allt från kundmöten och planering till långsiktig skötsel och utveckling av hållbara utemiljöer.
Känner du igen dig?
Skicka in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande och vill gärna komma i kontakt med dig som har erfarenheten, ambitionen och viljan att vara med och utveckla några av Stockholms viktigaste gröna miljöer.
KONTAKT OCH ANSÖKAN
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta produktionschef Kostas Angelopoulos, konstantinos.angelopoulos@gronstad.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser: vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970064-2075398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grön Stad Mark Och Anläggning AB
(org.nr 559270-3507), https://jobb.gronstad.se
Storängsvägen 8 (visa karta
)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grön Stad Jobbnummer
9983318