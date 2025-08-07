Arbetsledare till Stockholm Nord
Samhall AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Sigtuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad? Bli arbetsledare på Samhall i Stockholm Nord!
Samhall söker en arbetsledare som vill vara med och påverka kundnöjdhet och kollegors utveckling. I denna roll stöttar och vägleder du medarbetarna samt fördelar arbetsuppgifter, samtidigt som du säkerställer att driften sker effektivt och med hög kvalitet. Ditt ledarskap, även utan formellt personalansvar, är avgörande för att skapa en inspirerande arbetsmiljö. Med placering på olika arbetsplatser runt om i norra delarna av Stockholm får du en dynamisk arbetsdag där ingen dag är den andra lik. Om du trivs med variation och vill ha en aktiv roll i den dagliga driften, tveka inte att ansöka idag!
Ditt anställningserbjudande
Att vara arbetsledare på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du är den som är på plats, har koll och är ett ovärderligt stöd för dina kollegor och kunder. Det är nära våra yrkesarbetande kollegor i våra kunduppdrag som vi gör störst skillnad i att förändra villkoren på Sveriges arbetsmarknad. Rollen som arbetsledare är placerad i vår driftverksamhet. Du arbetar nära våra första linjens chefer och rapporterar till verksamhetschef som är andra linjens chef. Detta innebär att du har stark koppling till det dagliga, operativa, men att du också är en viktig del i utvecklingen av det distrikt du ingår i.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Skapa struktur, säkra leverans och skapa en god arbetsmiljö
Ha ett kund- och medarbetarfokus
Förstå avtal med kund och säkra att Samhall uppfyller det som överenskommits
Planera och skapa struktur för det dagliga arbetet i driften
Vara delaktig i olika kunduppdrag
Jobba nära de kollegor som utför arbetet hos Samhalls kunder och se till att de har rätt förutsättningar
Skapa och bibehålla en trygg, utvecklande och glädjefylld arbetsmiljö
Arbeta nära första linjens chefer som har det formella personalansvaret då du kommer att ha detaljkunskaper kring den dagliga driften.
Samarbeta med övriga arbetsledare och stödfunktioner
Arbeta förebyggande och säkra kvalitet på längre sikt
Värt att veta
Att vara arbetsledare är tätt förknippat med Samhalls värdegrund som definieras av tilltron till alla individers förmåga och det värde ett arbete har för en enskild individ såväl som för samhället i stort. Samhalls verksamhet är en viktig möjliggörare för detta, och vi är ett stort företag med över 26 000 anställda över hela Sverige.
Som en del av distrikt Stockholm Nord blir du en del av ett härligt team. Du utgår ifrån vårt kontor i Kista.
Våra förväntningarKvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Gymnasieexamen
Önskvärt/meriterande:
Erfarenhet av att leda den operativa driften av personal
Erfarenhet av kundkontakt
Erfarenhet av lokalvård
Projektledarerfarenhet
SRY-utbildning, eller motsvarande
Vi förväntar oss att du kan genomgå en säkerhetsklassning då många av våra kunder kräver det.
Vi söker en kommunikativ och medarbetarfokuserad person som är lyhörd för kundernas behov. Som engagerad arbetsledare planerar du din tid effektivt och arbetar strukturerat. Din förmåga att samarbeta är avgörande för att bygga goda relationer, och ditt självledarskap driver arbetet framåt. Vi värdesätter också en affärsmässig inställning och en stark vilja att utveckla både verksamheten och dina medarbetare
Ansökan och övrig information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan! På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Efter överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Kista
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar intervjuer, tester och referenstagning.
Fackliga kontaktpersoner:
Siwert Ahlm Unionen, 070-546 87 17
AsimZilicSACO, 070-359 45 15
Elisabeth Lindén-Classon, Ledarna, 070-3756534
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall AB
(org.nr 556448-1397) Arbetsplats
Samhall AB Kontakt
Stina Torell stina.torell@samhall.se Jobbnummer
9449899