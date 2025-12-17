Arbetsledare till Servicegruppen Granmodal
2025-12-17
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
IAF arbetar för att stärka individers möjligheter till självständighet genom insatser inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden: Arbete och försörjning, Barn, unga och familj, Missbruk och psykisk ohälsa samt Vuxenutbildning.
På Arbete och försörjning fokuserar vi på att ge kommuninvånare det stöd de behöver för att bli självförsörjande genom arbete eller studier. Vi arbetar i tvärprofessionella team med socialsekreterare, arbetskonsulenter och personal på arbetsträningsarenor, och samarbetar nära med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland via vår samverkansplattform Arbetsmarknadstorget.
Servicegruppen Granmodal är en motiverande och stödjande insats för individer mellan 16 och 64 år som behöver stärka sin väg mot självförsörjning. Vill du göra skillnad och bidra till att människor tar steg mot arbetslivet? Nu söker vi dig som vill skapa möjligheter, inspirera och stötta deltagare på deras väg mot självständighet och en hållbar försörjning.
Så här bidrar du i rollen som arbetsledare
Som arbetsledare hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta nära deltagarna med fokus på deras styrkor och förmågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
- ingå i Servicegruppen Granmodals personalgrupp och samverka med andra förvaltningar och kommunala bolag.
- kontakta kunder samt planera och samordna uppdrag.
- arbetsleda och handleda deltagare i praktiska arbetsuppgifter.
- leda arbeten inom flytt och transport, bygg och fastighet, utemiljö och biltvätt. Exempel på uppdrag: flytt av kommunala verksamheter, yttre fastighetsskötsel i parker och vid kommunala fastigheter samt enklare snickeriarbeten.
- delta i deltagarnas individuella planeringar.
- genomföra anpassningar samt följa deltagarnas utvecklingsplaner.
- delta i uppföljningar tillsammans med arbetskonsulenter.
- samarbeta med arbetskonsulenter kring placering och uppföljning av deltagare.
- samarbeta med övriga arbetsledare och arbetscoacher i den dagliga planeringen.
- genomföra riskbedömningar inför uppdrag.
- skapa och underhålla goda kundrelationer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- gymnasial utbildning.
- erfarenhet av arbetsledning och handledning av deltagare eller medarbetare.
- erfarenhet av praktiska arbetsuppgifter t.ex. enklare snickeri, städ eller fastighetsskötsel.
- erfarenhet av att samarbeta och kommunicera med olika aktörer t.ex. arbetskonsulenter, kunder och kollegor.
- erfarenhet av att planera, strukturera och organisera arbetsuppgifter.
- körkort B.
- goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
- Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller liknande t.ex. behandlings- eller integrationspedagog.
- Körkort och erfarenhet av röjsåg eller BE-tungt släp.
- Vidareutbildning inom socialt arbete t.ex. coaching eller samtalspedagogik.
- Erfarenhet av arbete med målgrupper inom sociala insatser eller arbetsmarknadsåtgärder.
- Erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa eller inom missbruksvård.
- Erfarenhet av att arbeta flerspråkigt eller i interkulturella miljöer.
- Kunskaper i annat språk som förekommer bland målgruppen.
Vi söker dig som arbetsledare med engagemang och tro på varje individs utvecklingsförmåga. Du handleder och motiverar deltagare, planerar och följer upp arbetet, samt skapar en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
