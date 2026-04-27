Arbetsledare till RT Bygg AB - Helsingborg
2026-04-27
Arbetsledare till RT Bygg AB - Helsingborg
Vill du ta nästa steg i din karriär inom byggbranschen?
RT Bygg AB växer och söker nu en strukturerad och lösningsorienterad Arbetsledare till deras kontor i Helsingborg. De hanterar ca 50-100 serviceuppdrag i månaden och behöver nu en trygg arbetsledare som kan koordinera planering, kommunikation och uppföljning. Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Du säkerställer att projektet drivs framåt enligt tidplan, budget och kvalitetskrav. Som arbetsledare behöver du inte vara hantverkare men bör förstå byggbranschen. Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbete för yrkesarbetare och underentreprenörer
Säkerställa att arbetet följer ritningar och byggstandarder
Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
Följa upp tidsplaner och rapportera projektstatus
Delta i byggmöten och samordna med projektledningKvalifikationer
Erfarenhet från byggbranschen, gärna i en ledande roll
God kunskap om byggprocessen och arbetsmiljöregler
Förmåga att läsa ritningar och tekniska handlingar
Goda kunskaper i Excel
B-körkort
God svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Ledarskapsförmåga och god kommunikationsförmåga
Strukturerad och lösningsorienterad
Ansvarstagande och drivande
De erbjuder
Eget ansvar med högt tempo i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön och förmånerSå ansöker du
Skicka med CV och personligt brev. Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vass Personal Skåne AB
(org.nr 559339-1302)
251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9877983