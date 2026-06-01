Arbetsledare till plastindustri
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Vill du ta nästa steg i din karriär inom plastindustrin och arbeta i en ledande roll med stort ansvar? Nu söker vi en engagerad och driven teamledare som vill vara med och utveckla produktionen och skapa förutsättningar för ett effektivt och kvalitetsmedvetet arbete.
Som teamledare ansvarar du för personalplanering och daglig styrning av arbetet på de olika avdelningarna. Du planerar och optimerar produktionen för att säkerställa ett effektivt flöde och god leveransprecision. I rollen ingår ansvar för kvalitet, uppföljning av rutiner samt hantering av avvikelser. Du rapporterar brister i utrustning, maskiner och arbetsunderlag samt medverkar vid interna och externa revisioner.
Arbetet innebär även att driva och följa upp 5S-arbete och ständiga förbättringar i verksamheten. Du har ett tydligt arbetsmiljöansvar och verkar för en säker, strukturerad och trivsam arbetsplats.
Vi söker dig som har erfarenhet från plastindustrin, tidigare erfarenhet av ledande befattning samt erfarenhet som ställare. Du har god teknisk förståelse, är strukturerad och har förmåga att motivera och engagera dina medarbetare.
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Arbetstider: Ständig eftermiddagProfilKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet från plastindustrin
• Tidigare erfarenheter av ledande
• Teknisk kunnig
• Tidigare erfarenheter som ställare
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9938532