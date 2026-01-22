Arbetsledare till Peabs avdelning Drift och Underhåll
Arbetsledare - Drift och underhåll, Driftområde Heby
Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till ett tryggt och fungerande vägnät? Nu söker vi en driven och erfaren Arbetsledare till vår drift- och underhållsverksamhet i Heby.
Hos oss får du en viktig roll i det dagliga arbetet med drift och underhåll av vägar - ett arbete som gör verklig skillnad för samhället. Är du en person som gillar ansvar, variation och att leda andra? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Din roll:
Som Arbetsledare stöttar du Platschefen och ansvarar för att planera, leda och fördela arbetet i den dagliga produktionen. Du arbetar både operativt och administrativt och ansvarar för kvalitetssäkring, arbetsmiljö, kundkontakter, ekonomisk uppföljning, planering av personal och maskiner, fakturering samt delaktighet i budget- och prognosarbete.
Du har löpande kontakt med kunder och beställare, upprättar offerter och lämnar förslag, vilket gör att du trivs i en roll med affärsmässigt fokus och relationsbyggande dialoger. Rollen innebär mycket frihet under ansvar, där du har möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat.
Om verksamheten:
Du blir en del av vårt team i Heby som arbetar med drift, underhåll och mindre anläggningsprojekt, med både egen personal och inhyrda resurser/underentreprenörer.
Exempel på arbeten som gruppen utför:
Vinterväghållning
Sandupptagning
Väginspektioner och trafikskador
Beläggningsarbeten
Grönyteskötsel
Avvattningsarbeten (brunnar och vägtrummor)
Skylt- och vägräckesarbeten
Skötsel av rastplatser
Om din chef:
Som arbetsledare hos oss möter du ett ledarskap som präglas av tydlig kommunikation, prestigelöshet och lyhördhet. Linus Holmqvist, arbetschef, arbetar strukturerat och planeringsorienterat med fokus på samarbete, delaktighet och teamkänsla. Med tydliga mål och nära dialog skapar han engagemang, arbetsglädje och goda förutsättningar för både gemensam framgång och balans i vardagen.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning inom relevant område och/eller flera års erfarenhet som arbetsledare inom anläggning, drift och underhåll. Du har erfarenhet av drift- och underhållsarbete samt vinterväghållning, vilket är ett krav för tjänsten.
Du har hög social kompetens, arbetar strukturerat och inger förtroende i mötet med både medarbetare och kunder. Ditt ledarskap är tydligt, närvarande och engagerande.
God datavana och administrativ förmåga är ett krav då all uppföljning och dokumentation sker digitalt, bland annat via GPS-baserade system.
Vi erbjuder:
Hos Peab blir du en del av en organisation som värnar om sina medarbetare och den samhällsnytta vi skapar. Du får möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som ledare genom Peabs interna utbildningar, ett stöttande ledarskap och stark gemenskap.
B-körkort är ett krav
Beredskapstjänstgöring/övervakning av vägar ingår
Placering: Heby
Urval sker löpande
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Arbetschef Linus Holmqvist på 070-779 43 33 och har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Rekryteringsspecialist Linda Hake på linda.hake@peab.se
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
