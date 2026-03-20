Arbetsledare till parkenheten
2026-03-20
Service- och kulturförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service-, teknik- och kulturorganisation. Här samlas kompetens inom service, teknik, kultur, fritid och turism i en och samma förvaltning.
Vi ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, kultur- och ungdomsverksamhet, turismfrågor, föreningsstöd, konstnärlig utsmyckning samt utveckling av ett levande kultur- och fritidsliv. Samtidigt ansvarar vi för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, livsmiljö, fastighet, lokalvård, kommunikation, idrottsanläggningar och övrig kommunal service.
Tillsammans arbetar vi för att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor kan leva, mötas och utvecklas. Med engagemang, professionalism och ett starkt invånarfokus bidrar vi varje dag till att göra Katrineholm till en plats med god livskvalitet och framtidstro.
Välkommen att bli en del av en förvaltning där serviceanda, kreativitet och samhällsnytta går hand i hand.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Uppdraget som arbetsledare innebär att ingå i parkenhetens ledning tillsammans med enhetschef, stadsträdgårdsmästare och tre kollegor som är arbetsledare. Du utför vissa administrativa arbetsuppgifter men huvuduppdraget är att arbeta praktiskt ute tillsammans med laget. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande men omväxlande under året. Praktiska arbetsuppgifter som du kommer att utföra är att planera och genomföra planteringar i centrala Katrineholm, skötsel av parker och andra kommunala ytor, beskärning av träd samt uppsättning och nedtagning av julbelysning. Det innebär att arbeta i skylift och köra maskiner. Det förekommer även städning och andra uppdrag inom parkenheten.
Som medarbetare på Parken arbetar du både i grupp och enskilt. I denna tjänst förkommer det helgtjänstgöring samt beredskap. Vintertid ingår snöhantering med viss tjänstgöring nattetid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom inom trädgård samt erfarenhet av arbetsledning inom liknande arbetsområde. Eftergymnasial utbildning inom trädgård är meriterande, då det ger dig möjlighet att planera och bidra till utvecklingen av kommunens gröna miljöer. Då fokus för arbetslaget är skötsel av Katrineholms parker måste du ha en god växtkännedom för att klara uppdraget som arbetsledare hos oss. Körkort för manuell växellåda är ett krav för att kunna förflytta dig inom kommunen. Vi har mycket kontakt med medborgare, kollegor och medarbetare, vilket innebär att du måste behärska det svenska språket både i tal och skrift. God datorvana behövs för att hantera våra system.
Att arbeta i en driftorganisation innebär att planeringen snabbt och ofta kan komma att ändras, varför vi ser att du är en flexibel person. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter på ett konstruktivt sätt. Som person är du även serviceinriktad med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att leverera lösningar. Som ledare är du omtänksam och har en förmåga att skapa engagemang i ditt arbetslag och med dina kollegor.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314248/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Service- och kulturförvaltningen Kontakt
Melinda Hellström melinda.hellstrom@katrineholm.se 015057218
