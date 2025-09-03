Arbetsledare till ny verksamhet inom intern service
2025-09-03
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden? Har du erfarenhet av arbetsledning och ett stort engagemang för service, kvalitet och utveckling? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi startar nu upp en ny verksamhet inom intern service som kommer att samordna och utveckla servicefunktioner för våra kommunala verksamheter.
Det handlar om allt från post, fastighetsskötsel och vaktmästeri till möbeltransporter och andra serviceinsatser som underlättar vardagen för våra medarbetare och verksamheter.
Som arbetsledare kommer du ha en central roll i att forma och implementera arbetssätt, rutiner och kultur. Du leder och stöttar medarbetare i det dagliga arbetet, har kontakt med interna kunder och samarbetar tätt med enhetschef och andra nyckelfunktioner.Arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter är att leda och fördela det dagliga arbetet inom intern service och bygga upp fungerande strukturer och rutiner. Vidare ansvarar du för att följa upp verksamheten och bidra till ständiga förbättringar samt introducera och stötta nya medarbetare. Du har även som uppdrag att ha en god dialog med verksamheter och säkerställa att behoven möts samt bidra till en god arbetsmiljö och samverkan.
Vi söker dig som;
- har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- har erfarenhet av arbetsledning, gärna inom service, vaktmästeri eller logistik
- trivs med att bygga nytt och skapa struktur
- har ett coachande och tydligt ledarskap
- ser helheten och kan prioritera
- har förmåga att planera det dagliga arbetet samt att utveckla och implementera nya arbetsmetoder
- har förmåga att genomföra förändringar enligt fattade beslut
- har god datakunskap
- kommunicerar väl i svenska språket såväl i tal som skrift
- skapar förtroende
- innehar körkort B, manuell
Stor vikt kommer också att läggas vid din
- förmåga att identifiera problem samt se möjliga lösningar
- dina goda ledaregenskaper
- initiativtagande och mod att fatta beslut
- förmåga att se och förstå helhet och kontexter
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal verksamhet eller liknande organisationer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att driva förändringsledning i dina tidigare uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
