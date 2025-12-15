Arbetsledare till Nelab Hiss i Skellefteå
Nelab Hiss AB / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2025-12-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nelab Hiss AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
eller i hela Sverige
Nelab Hiss är en del av Nelab-koncernen, en stabil och långsiktig aktör med rötter i Norrbotten. Vi levererar, monterar och servar hissar, rulltrappor, dörröppnare, industriportar och trappliftar åt kunder inom både privat och offentlig sektor.
Med en stark lokal närvaro och tekniker på flera orter från Luleå i norr till Sundsvall i söder erbjuder vi lösningar där kvalitet, säkerhet och service alltid står i fokus. Nu söker vi en arbetsledare till vår hissavdelning i Skellefteå - en nyckelperson med både teknisk förståelse och god ledarskapsförmåga.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som arbetsledare har du det operativa ansvaret för att leda och fördela det dagliga arbetet för våra tekniker i Skellefteå. Du är länken mellan arbetsgruppen, våra kunder och avdelningschefen, och arbetar nära verksamheten för att se till att arbetet flyter på smidigt, säkert och med hög kvalitet.
En viktig del av rollen är att bedöma förutsättningarna för inkommande uppdrag, planera och följa upp reparations- och servicearbeten samt bidra till både kort- och långsiktig planering av avdelningens arbete inom hiss, portar, rulltrappor och dörrautomatik.
Du ansvarar också för delar av arbetsmiljöarbetet, som att göra dagliga riskanalyser. Administrativa uppgifter förekommer, såsom fakturahantering, materialinköp, lageruppföljning och kontakt med kunder gällande utformning och genomförande av uppdrag.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från en arbetsledande roll, gärna med teknisk bakgrund inom exempelvis el, installation, felsökning eller projektledning. Du är van att ta ansvar, planera framåt och har god förståelse för hur man får både människor och tekniska processer att samspela effektivt.
Du har sannolikt en eftergymnasial utbildning, eller motsvarande erfarenhet, och är trygg i att arbeta i både operativa och administrativa system. Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift, och har B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet från hiss- eller portbranschen, samt om du har utbildning inom Bas-P/Bas-U.
Som person är du strukturerad, lösningsfokuserad och har en god överblick även när tempot är högt. Du har lätt för att samarbeta, men är också självgående och trivs med att fatta egna beslut. Du uppskattar ordning och reda, har ett naturligt driv och ser gärna möjligheter till förbättring.
Vad erbjuder vi?
Hos oss på Nelab Hiss får du en varierad och ansvarsfull roll i ett företag som kombinerar trygghet med utveckling. Här finns en närhet mellan människor och beslut, och du blir del av en positiv arbetsmiljö där initiativ uppskattas.
Vi erbjuder generösa träningsmöjligheter och friskvårdsbidrag, årliga personalaktiviteter och ett gott kollegialt klimat där vi hjälps åt över ortsgränserna. Varje fredag serverar vi frukost tillsammans - ett enkelt men uppskattat sätt att avsluta veckan.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och välkomnar din ansökan. Urval och
tillsättning sker dock löpande så tveka inte för länge.Så ansöker du
Vid frågor kan du höra av dig till Daniel Wallin daniel.wallin@nelab.se
, 070-523 02 66.
Din ansökan med CV och personligt brev skickas till niclas.almquist@outlook.com
. Märk ansökan med "Arbetsledare Nelab Hiss Skellefteå"
Om Nelab
Nelab är en av södra Norrbottens största serviceorganisationer inom eljobb, hiss och vitvaror. Vi tar
oss an allt från stora entreprenader till snabba och flexibla serviceuppdrag. Nelab är ett av åtta bolag
i koncernen Nelab Invest AB med huvudkontor i Piteå. Totalt arbetar bolagen i koncernen inom ca 10
affärsområden, har ca 190 anställda och omsätter 280+ mkr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila din ansökan
E-post: niclas.almquist@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Arbetsledare Nelab Hiss"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nelab Hiss AB
(org.nr 556647-9035), https://www.nelab.se/hiss/
Servicegatan 11 (visa karta
)
931 76 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nelab Hiss, Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Daniel Wallin daniel.wallin@nelab.se 070-523 02 66 Jobbnummer
9645914