Arbetsledare till Nator Entreprenad

Nator koncernen växer!
Vi söker nu till Nator Entreprenad en arbetsledare som älskar att driva projekt inom mark och betong.
Företagspresentation
Nator Entreprenad är ett passionerat och engagerat företag inom markförädlingsbranschen. Nu letar vi efter en arbetsledare som vill vara med på deras spännande tillväxtresa. För rätt person med rätt ambition finns möjligheten att ta klivet från arbetsledare till platschef i närtid. Nator Entreprenads projekt utförs mestadels i Storstockholm och deras huvudkontor ligger på smidigt gångavstånd från Helenelunds station i Sollentuna.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som arbetsledare kommer du få möjligheten att ansvara för att leda, fördela arbetsuppgifter och samordna resurser inom mark- och grundprojekt. Kunderna är främst bygg- och fastighetsutvecklare. Du kommer få ansvara för 10-20 medarbetare och UE som består av arbetsledare, lagbasar och yrkesarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Du är bryggan mellan kunden och dina kollegor ute på projekten.
Du vägleder och coachar dina medarbetare.
I samråd med ledningen ansvarar du för inköp av tjänster och varor.
Du arbetar operativt och du kommer att vara aktiv ute på arbetsplatserna för att se att projekten håller tidsplaner, kvalitet och ekonomi.
Du gör kontinuerliga avstämningar och är behjälplig med att lösa problem som uppstår.
Du är med och driver projektet från start till mål.
Du kan leda byggmöten med beställaren vid behov och utföra projekten enligt kraven beskrivet i avtalet.
Du kan upprätta tidsplaner, lyftplaner samt ÄTA hantering
Vårt kontor finns i Sollentuna och där har du kontorsplats vid behov annars utgår du från att du arbetar på arbetsplatserna
Vem är du:
För att trivas som arbetsledare hos Nator Entreprenad behöver du vara affärsdriven och lösningsorienterad. Du är trygg i din roll som ledare och gillar att leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du är även en tydlig ledare som förstår hur alla delar i ett projekt operativt utförs. Med ditt engagemang får du personalen motiverad att utföra arbetet i tid med högsta kvalité utefter kundens önskemål. Vi tror även att du är duktig på att arbeta strukturerat och att du är rak i din kommunikation.
Meriterande
Du förstår kalkylarbete med "mängdning" och tidsättning samt kostnadskalkyler.
Du har ett brett kontaktnät hos både utförare och beställare
Vi erbjuder
Du kommer få möjligheten att ingå i Nator Entreprenads lag där din personliga utveckling blir en del av företagets utveckling
Marknadsmässiga lönevillkor och förmåner
Möjlighet att vara med och påverka företagets framtid
En anställning hos ett respekterat och tryggt företag med ett bra rykte i branschen
