Arbetsledare till mekaniskt underhåll på Forsmark!
Har du ett mekansikt intresse, ledaregenskaper och skruvarna på rätt plats? Då har du här möjligheten att ta dig an en arbetsledarroll inom kärnkraftsbranschen. Varmt välkommen att söka innan någon annan tar sig chansen!
OM TJÄNSTEN
Forsmarks kärnkraftverk är den största elproducenten i Sverige och producerar en sjättedel av den el som förbrukas nationellt. Forsmarks vision är att leverera fossilfri el varje dag, året runt. I rollen som arbetsledare inom mekaniskt underhåll blir denna vision tydlig då du varje dag ansvarar för att underhållet håller den kvalitet som krävs för en säker och stabil drift.
Som arbetsledare på mekaniskt underhåll ingår du i de operativa arbetsgrupperna som arbetar med avhjälpande och förebyggande underhåll. Du kommer att arbetsleda både större och mindre grupper utefter vart behov finns. Här får du förutsättningarna att utveckla dig mot en framtida chefsroll, eller om intresse finns, en ingenjörsbefattning.
Du erbjuds
• En roll med stora utvecklingsmöjligheter
• Att få in en fot på ett stort företag med många karriärsvägar
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
• Kollektivtrafik till och från Forsmark som är anpassade efter dina arbetstider
Detta är ett konsultuppdrag där ambitionen är att du efter din konsultperiod blir anställd av Vattenfall på Forsmark.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
De operativa arbetsgrupperna ansvarar för avhjälpande och förebyggande underhåll för komponenter tillhörande reaktor- och turbinanläggning samt deras hjälpsystem. System och komponenter man kommer att arbeta med är dieselmotorer, pumpar, ventiler, värmeväxlare, tankar och övrig kringutrustning.
Som arbetsledare blir ditt ansvar att:
• Förbereda, bereda, fördela samt leda det dagliga arbetet som ska utföras
• Fungera som stöd och bollplank till gruppens medarbetare
• Ansvara för att arbeten genomförs på ett säkert och arbetsmiljömässigt korrekt sätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har ledaregenskaper och en vilja att utveckla ditt ledarskap
• Har operativ mekanisk erfarenhet, gärna inom industrin eller energisektorn
• Har en gymnasieutbildning, gärna med inriktning teknik, verkstad eller fordon
• Har datorvana
• Har B körkort
• Är flytande i svenska i tal och skrift då det krävs för kommunikation och dokumentation
Meriterande är om du har en teknisk ingenjörsutbildning, gärna inom maskin eller mekanik. Meriterande är även om du tidigare har arbetserfarenhet som arbetsledare.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Respektfull
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer alkohol- och drogtest att genomföras samt en läkarundersökning för arbete med joniserande strålning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
