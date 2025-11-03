Arbetsledare till maskinverkstaden i Göteborg
Infranord AB, Maskin & Verkstad / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-11-03
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Till Infranords kompetenta gäng på maskinverkstaden i Göteborg söker vi nu en Arbetsledare som vill bidra med positiv energi, analytisk förmåga och struktur. Till den här rollen söker vi dig som vill skapa ordning och reda, trivs med att hantera dokumentation och som vill utmana dig själv och våra nuvarande arbetssätt och rutiner.
På uppdrag av Underhållschef:
* Verkar du för en god arbetsmiljö genom ett kompetent och modernt ledarskap
* Genomför du och följer upp medarbetarsamtal samt planerar för kompetensutveckling
* Ansvarar du för planering av verksamheten och uppföljning enligt fastslaget arbetssätt
* Medverkar du till att hitta nya lösningar som bidrar till förbättringar
* Säkerställer du en hög kvalitet och måluppfyllnad
* Säkerställer samsyn och enighet i din grupp gällande företagets visioner och mål
* Håller du dig uppdaterad på de lagar, föreskrifter och rutiner som styr genomförandet av våra uppdrag.
Som Arbetsledare på Infranord är du en viktig del i att bygga en kultur med fokus på säkerhet, arbetsmiljö och bra kundbemötande. Du företräder arbetsgivaren och har ett delegerat arbetsmiljö- och elsäkerhetsansvar.
Resor och helg- och nattarbete kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lägst gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande
* B-körkort
* Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar
* Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
* God IT-vana
* Flera års erfarenhet från järnvägsbranschen är meriterande
* Vagns- och maskinteknisk bakgrund är meriterande
* Erfarenhet av produktion eller planering av verkstadsunderhåll är meriterande
Som person är du ordningsam och analytisk med hög servicekänsla samt mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt goda IT-kunskaper. Du är personen som mår bra med struktur men som inte räds för att ifrågasätta invanda mönster. Du har också ett eget driv som kännetecknas av gott humör och där andra ser problem ser du möjligheter.
För tjänsten ser vi god flexibilitet och service som viktigt för att kunna leverera det vi utlovar till våra kunder. Vi lägger stor vikt vid att du är uppmärksam och noggrann och sätter säkerheten främst. Du har även vana att planera, genomföra och följa upp samt att säkerställa leverans i enlighet med satta mål och tidsramar.
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
