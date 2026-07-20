Arbetsledare till markskötsel Renhållning
Malmö kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Malmö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Malmö
2026-07-20
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Ref: 20261459
Enheten markskötsel på Kommunteknik sköter idag drift och underhåll på allmän platsmark i hela Malmö på uppdrag av fastighets- och gatukontoret samt drift och underhåll på delar av tomtmarken i staden på uppdrag av stadsfastigheter. Enhetens samlade uppdrag innefattar bland annat tömning av papperskorgar, skräpplockning, ogräsrensning, gatusopning, beskärning av buskar och träd samt plantering. Enheten har även ett eget växthus där vi driver upp annueller och ansvarar för plantering av Malmö stads blomsterprogram.
Vi söker nu en arbetsledare till en av enhetens renhållningsgrupper.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare planerar, utvecklar och leder du arbetet för din grupp bestående av ca 10-15 medarbetare.
Tillsammans med arbetsgruppen utför du tillsyn, förvaltar och utvecklar stadens renhållning på de kommunala ytorna.
Du har ett tillitsbaserat arbetssätt vilket genomsyrar alla delar av uppdraget. Du har personal-, och arbetsmiljöansvar för medarbetarna i din grupp och du rapporterar till sektionschefen som är en del av markskötsels ledningsgrupp. Du deltar även i genomförandet av processer och verksamhetens ständiga utveckling.
Dina arbetsuppgifter är både administrativa och operativa och genom partnerskapet med Fastighets- och gatukontoret prioriterar och planerar ni tillsammans underhållsarbeten med syfte att utveckla staden.
Utöver arbetsledning består bland annat det dagliga arbetet att behandla inkommande synpunkter och felanmälningar, delta som kunskapsresurs i olika projekt, arbeta med upprättande av dokument, fakturering, ekonomiuppföljning, utveckla medarbetarna inom renhållningsgruppen etc.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En avslutad gymnasieutbildning
Dokumenterad ledarerfarenhet
God administrativ förmåga.
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i Office-paketet och god datorvana
B-körkort
Meriterande är ifall du har:
Högskoleutbildning eller andra kompletterande utbildningar relevant för tjänsten
Erfarenhet av att navigera i en stor organisation med hög komplexitet
Erfarenhet av storskalig renhållning eller grönyteskötsel.
Genom ett tillitsbaserat ledarskap stödjer och motiverar du dina medarbetare samt ger dem ansvar och möjlighet att utvecklas. Det är viktigt att du trivs i mötet med människor och känner dig trygg i ledarrollen som innebär att fatta tydliga beslut, kommunicera på ett rakt och tydligt sätt samtidigt som du ska vara lyhörd för såväl dina medarbetare som våra samarbetspartners behov.
För oss är det viktigt att du är en lagspelare och att samarbete sker i nära dialog. Att du planerar aktiviteter och projekt effektivt och i god tid ser vi som en förutsättning.
Om arbetsplatsen
Enheten markskötsel tillhör avdelningen kommunteknik på serviceförvaltningen som arbetar för en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll, skötsel, beredskap och teknisk service inom gator, parker och fastigheter. .
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Obekväma arbetstider och beredskap kan förekomma.
Under delar av annonsens publiceringstid är kontaktpersonerna på semester. Svar på eventuella frågor kommer när de är tillbaka. Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Malmö Fritid/Service/Teknik malmo-fritid-service-teknik.skane@kommunal.se Jobbnummer
10006475