Arbetsledare till Måltidsservice
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2026-06-08
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Vill du vara med på den spännande resan vid uppstarten av ett helt nytt kök? Då är tjänsten på Munktells grundskolerestaurang som öppnar under början av nästa år något för dig! Tillsammans med kockar, måltidsbiträden lagar och serverar ni måltider som är goda, näringsriktiga, tilltalande och miljösmarta.
Måltidsservice tillhör Serviceförvaltningen och samlar alla offentliga kök i en gemensam organisation. Syftet är att renodla måltidsverksamheten och få en hög och jämn kvalitet över hela kommunen. Måltidschef och kostchef ansvarar, tillsammans med enhetschefer, för cirka 300 medarbetare. Tillsammans driver de ett 80-tal kök.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som arbetsledare/kock är din största arbetsuppgift en arbetsledande funktion, där du leder, delegerar och fördelar det dagliga arbetet i köket. Du har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i en verksamhet där det sker ständiga förändringar gällande rutiner och arbetssätt. Du brinner för ett tydligt servicetänk och för att ständigt förbättra för våra matgäster och deras måltidsmiljö.
Du coachar och vägleder medarbetarna i arbetslaget, både individuellt och i grupp. Tillsammans med arbetslaget följer du upp verksamheten och säkerställer att ni når uppsatta mål exempelvis gällande kvalité. Samtliga kockar och biträden i arbetsgruppen har fördelat ansvar och roterar på de lika stationerna i köket och arbetar utefter riskbaserad egenkontroll.
Du är enhetschefens stöd i den dagliga verksamheten och ingår i olika nätverk tillsammans med andra arbetsledare. Ett miljömedvetet arbetssätt med strävan efter att minska den negativa klimatpåverkan genom inköp av ekologiska livsmedel, tillagningsmetoder och genomtänkta menyval, ser du som en självklarhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan inspirera och få med dig andra i att hitta nya lösningar, även under förändrade omständigheter. Genom ditt professionella och inkluderande bemötande har du förmågan att förmedla information på ett tydligt sätt.
Du har en gymnasieutbildning med inriktning hotell och restaurang eller en kockutbildning. Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av arbete i kök, varav minst två år i en ledande roll. För tjänsten krävs även kunskaper inom HACCP. Du har ett ekonomiskt tänk och arbetar medvetet med inköp och råvaruhantering. Att använda kostdatasystem eller andra digitala verktyg faller sig naturligt för dig. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är viktiga för att säkerställa korrekt hantering av exempelvis specialkost.
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag ur belastningsregistret.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Eriksson johanna.eriksson14@eskilstuna.se 016-710 10 58 Jobbnummer
9953403