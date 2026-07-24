Arbetsledare till lager i Rosersberg
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2026-07-24
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Arbetsledare till lager i Rosersberg
Vill du ta nästa steg i din karriär inom lager och logistik? Har du erfarenhet av att leda medarbetare och motiveras av att skapa struktur, engagemang och effektiva arbetsflöden? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Simplex söker nu en arbetsledare till en väletablerad lagerverksamhet i Rosersberg. Rollen passar dig som trivs med att kombinera operativt arbete på lagret med ett närvarande och tydligt ledarskap.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som arbetsledare har du en central roll i den dagliga driften. Du ansvarar för att planera och prioritera arbetsuppgifter, följa upp verksamheten och stötta teamet för att säkerställa att produktion, kvalitet och leveranser håller hög standard.Dina arbetsuppgifter
Planera och fördela det dagliga arbetet på lagret.
Leda, stötta och utveckla medarbetarna i det operativa arbetet.
Säkerställa att rutiner, arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter följs.
Följa upp produktivitet och kvalitet samt arbeta med ständiga förbättringar.
Hantera avvikelser och bidra till effektiva lösningar.
Samarbeta med övriga funktioner för att skapa ett smidigt arbetsflöde.
Erfarenhet från lagerverksamhet inom byggmaterial, industri eller liknande miljöer är meriterande.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lager, logistik eller terminalverksamhet.
Har tidigare arbetat i en ledande eller samordnande roll.
Är en trygg ledare som skapar engagemang och god laganda.
Arbetar strukturerat och trivs med att fatta egna beslut.
Har ett stort kvalitets- och säkerhetstänk.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Information om tjänsten
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 05.00–14.00
Placering: Rosersberg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
10011175