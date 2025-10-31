Arbetsledare till kommande projekt i Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med att hålla byggproduktionen igång och minimera risken för stopp och störningar genom att leda hantverkarna och samordna det som händer i projektet. En god arbetsmiljö är viktigt för oss och som arbetsledare ska du se till att arbetsmiljön är i fokus. Du kommer att ha mycket kontakt med dina medarbetare, underleverantörer, kunder och beställare.ErfarenheterKvalifikationer
Relevant erfarenhet, minst 6 år.
Körkort - B
Kunskaper i svenska samt engelska
Personliga kvalifikationer
Du är tekniskt intresserad och kunnig inom bygg och har relevant utbildning eller bakgrund som Arbetsledare/lagbas. Som arbetsledare har du en viktig roll i att skapa gemenskap, engagemang och en bra teamkänsla. Som person är du drivande, trivs med att leda och stötta medarbetare i deras arbete. Du är också en problemlösare, strukturerad, har lätt för dig att prioritera rätt och fatta beslut.Så ansöker du
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande, urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan!
Ansök till tjänsten via länken.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
