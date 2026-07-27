Arbetsledare till introteamet
Linköpings kommun / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-07-27
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Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare har du ansvar för deltagare inom arbetsmarknadsinsats. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som arbetsledare innefattar att handleda enskilt och i grupp. Du kommer ha kontinuerliga uppföljningssamtal och dagligen motivera och vägleda i arbetet. Du kommer även att samverka med andra aktörer inom kommunen då ni tillsammans arbetar med individen och dennes utveckling.
Som arbetsledare i introteamet är du en av flera arbetsledare som deltagarna först kommer i kontakt med när de påbörjar sin arbetslika aktivitet på en arbetsmarknadsinsats. På introteamet erbjuder vi våra deltagare och OSA-medarbetare arbetslik aktivitet bestående utav NTA (Natur, Teknik för Alla) där du som arbetsledare handleder och säkerställer leverans gentemot kund. Målgruppen har ofta ett stort behov av handledning. Det kan exempelvis vara personer som har utmaningar i svenska språket och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer som behöver lite längre tid att introduceras i en arbetsmarknadsinsats.
I verksamheten varvar du teori och praktik för att främja progression mot arbete eller studier. Du kommer även att ha en tät samverkan med andra med andra professioner på förvaltningen som till exempel arbetsterapeut. I rollen som arbetsledare förekommer även fakturering, dokumentation och uppföljningsmöten med samverkansparter.
Din arbetsplats
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har ca 350 medarbetare på avdelningen arbetsliv och försörjning (ALF) och avdelningen arbetsmarknadsinsatser (AMI). Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med utveckling av deltagare/medarbetare som är i en arbetsmarknadsinsats. Det slutliga målet för dem är att gå vidare mot studier och/eller arbete med eller utan stöd på den ordinarie arbetsmarknaden.
På Enhet Produktion finns flera verksamheter som riktar sig mot personer i arbetsmarknadsinsats, nu söker vi en arbetsledare till introteamet.
Arbetsplatsen ligger på Dvärggatan 4 i Tornby och arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag, flextidsavtal tillämpas. Du utgår från lokalerna i Tornby.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd gymnasial utbildning. Vi ser det som meriterande om du har en YH- eller högskoleutbildning inom pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha tidigare erfarenhet av att handleda och vägleda personer i behov av extra stöd samt erfarenhet av pedagogiskt arbete alternativt liknande arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Har du tidigare erfarenhet av MI och/eller lågaffektivt bemötande ser vi det som meriterande. Även erfarenhet av att arbeta med en mångfald av människor och erfarenhet av att dokumentera andras progression ser vi som meriterande.
Då arbetet innebär interna och externa kontakter samt dokumentation ställer vi krav på att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Utifrån att dokumentation är en stor del av arbetet ställer vi krav på att du har god datorkunskap. Arbetet innebär att förflytta sig inom Linköpings kommun vilket gör att vi ställer krav på att du har B-körkort.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är initiativtagande och driver arbetet framåt. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vidare har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och förmåga att anpassa sättet du förmedlar budskap. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheter i förändringar. I rollen som arbetsledare kommer du att möta människor från olika kulturer vilket innebär att du behöver värdesätta olikheter och förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester som en del av vår bedömning, testerna ger oss information om personlighet och problemlösningsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17562
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Matilda Remle matilda.remle@linkoping.se +4613263605 Jobbnummer
10012027