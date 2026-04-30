Arbetsledare till Idrott och fritidsavdelningen
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget. Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare inom hos idrotts- och fritidsavdelningen ansvarar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet vid kommunens idrotts-, fritids- och friluftsanläggningar. Du arbetar nära avdelningschef och övriga kollegor för att säkerställa att anläggningarna är välskötta, trygga och funktionella för föreningsliv, skolor och allmänhet. En viktig del av uppdraget är att upprätthålla en god kontakt och tydlig kommunikation med föreningslivet.
I rollen kombinerar du arbetsledning med operativt arbete. Det innebär att du samordnar och prioriterar arbetsuppgifter, bidrar till utveckling av arbetssätt och rutiner samt deltar i den löpande driften av både inom- och utomhusanläggningar. Arbetet är varierande och följer säsongernas skiftande behov, med fokus på att skapa attraktiva och välfungerande idrottsmiljöer året runt.
Du kommer även att ansvara för administrativa uppgifter kopplade till avtal, upphandling samt hantering av fakturor.
Vi söker dig som:
har gymnasieutbildning eller en annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
har erfarenhet av arbetsledning eller samordning, gärna inom idrotts-, fritids- eller friluftsanläggningar
trivs med att kombinera planering och ledarskap med operativt, praktiskt arbete
är strukturerad och ansvarstagande samt har förmåga att prioritera och följa upp arbetsuppgifter
samarbetar väl med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat
har ett serviceinriktat förhållningssätt och ser värdet av väl fungerande anläggningar för föreningsliv, skolor och allmänhet
är flexibel och van vid att arbetet kan variera utifrån säsong och verksamhetens behov
har en väl utvecklad administrativ förmåga och kan självständigt hantera administrativa uppgifter.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Om tjänsten
Tjänsten är entillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse men ej före augusti 2026.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast den 17 maj 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100)
Furuhällsplan 1
)
196 40 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret, Idrott och fritid , Idrottsanläggningar Kontakt
Fackliga representanter via kommunens växel 08-58169000
