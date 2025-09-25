Arbetsledare till Hörby
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Om tjänsten
Vi söker en arbetsledare till distrikt Industri med placering på vår tillverkningsenhet i Hörby. I denna roll får du en central position i driften, där du ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljningar. I rollen kommer du att stödja driften och identifiera utvecklingsområden. Du kommer att arbeta hands-on för att leda och stödja medarbetare i det dagliga arbetet. Om du är redo att bidra till en meningsfull verksamhet och göra skillnad i människors vardag, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Att vara arbetsledare på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du är den som är på plats, har koll och är ett ovärderligt stöd för dina kollegor och kunder. Det är nära våra yrkesarbetande kollegor i våra uppdrag som vi gör störst skillnad i att förändra villkoren på Sveriges arbetsmarknad.
Rollen som arbetsledare är placerad i vår driftverksamhet. Du arbetar nära våra första linjens chefer och rapporterar till verksamhetschef som är andra linjens chef. Detta innebär att du har stark koppling till det dagliga, operativa, men att du också är en viktig del i utvecklingen av det distrikt du ingår i.
Dina bidrag
Skapa struktur, säkra leverans och skapa en god arbetsmiljö
Ha ett kund- och medarbetarfokus
Förstå avtal med kund och säkra att Samhall uppfyller det som överenskommits
Planera och skapa struktur för det dagliga arbetet i driften
Vara delaktig i olika kunduppdrag
Vid behov projektleda uppstarter/utökning samt avslut av uppdrag
Jobba nära de kollegor som utför arbetet hos Samhalls kunder och se till att de har rätt förutsättningar
Skapa och bibehålla en trygg, utvecklande och glädjefylld arbetsmiljö
Arbeta nära första linjens chefer som har det formella personalansvaret då du kommer att ha detaljkunskaper kring den dagliga driften.
Samarbeta med övriga arbetsledare och stödfunktioner
Arbeta förebyggande och säkra kvalitet på längre sikt
Värt att veta
Att vara arbetsledare är tätt förknippat med Samhalls värdegrund som definieras av tilltron till alla individers förmåga och det värde ett arbete har för en enskild individ såväl som för samhället i stort. Samhalls verksamhet är en viktig möjliggörare för detta, och vi är ett stort företag med över 26 000 anställda över hela Sverige. Kvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Gymnasieexamen
Erfarenhet av att leda den operativa driften av personal
Önskvärt/meriterande:
Erfarenhet av producerande verksamhet
Erfarenhet av arbete med LEAN och 5S
Erfarenhet av kundkontakt
Erfarenhet av att leda personer med funktionsvariationer
Känner du dig träffad av beskrivningen ovan och tycker om att dela med dig av kunskap i ett lärande klimat och tålmodigt vill utveckla din omgivning så att verksamheten förflyttar sig framåt. Då tror vi att du kommer trivas tillsammans med oss på Samhall. Ser fram emot din ansökan.
Anställningsform: Detta är en tillsvidaretjänst om 100% med 6 månaders provanställning
Placering: Den här befattningen är placerad vid vår tillverkningsenhet i Hörby.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Facklig kontakt
Unionen: Marie Liljedahl 076-1023390
SACO: Asim Zilic 070-359 45 15
Ledarna: Linda Hinderyd 072-2044967 Ersättning
