Arbetsledare till enhet gata
2025-12-18
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Tekniska verksamheten består av cirka 150 engagerade medarbetare fördelade på fem enheter: park, gata, projekt, kust & grönområden, fordon & internservice.
Vi söker nu en engagerad och strukturerad arbetsledare som vill vara med och driva våra mindre anläggningsprojekt och ansvara för planering och genomförande av vinterväghållning.
Rollen passar dig som trivs i en varierad vardag med både operativt och administrativt ansvar.
Vi letar efter dig som brinner för att utveckla människor och arbetssätt och som vill vara med och forma framtidens Kalmar. Som arbetsledare inom enhet gata skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska lyckas med sina uppdrag och nå uppsatta mål. Ditt ledarskap är avgörande för att utveckla både individer och arbetsgruppen.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som arbetsledare är du en viktig länk mellan drift, projekt och våra utförare. Du säkerställer hög kvalitet, god kommunikation och trygg arbetsmiljö i alla moment.
Du leder och fördelar det dagliga arbetet för det egna teamet och underentreprenörer och säkerställer att projekt genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav. Du medverkar även i projektering, beställningar och resursplanering. I ditt uppdrag ingår också att löpande hantera dokumentation, egenkontroller och uppföljningar, vara kontaktperson mot beställare samt upprätthålla goda relationer med entreprenörer.
Tjänsten innebär även huvudansvar för kommunens vinterväghållning, det vill säga att planera och organisera bemanning och maskinresurser. Rollen innefattar beredskapstjänstgöring.
Vi samarbetar över gränserna så även andra arbetsuppgifter inom verksamheten kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i arbetsledande befattning. Du har relevant utbildning eller erfarenhet inom befattningens verksamhetsområde som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har lätt för att uttrycka dig i det svenska språket både i tal och skrift och är van vid att använda datorn som arbetsredskap.
B-körkort är ett krav.
Tidigare erfarenhet av anläggningsarbeten och mindre entreprenader, drift och underhåll av vägar samt vinterväghållning är meriterande. Det är även meriterande om du har giltigt intyg för arbete på väg 1.1-1.3 och utbildning i Bas P/U.
Vår verksamhet förändras kontinuerligt för att hantera förändrade förutsättningar och nya behov och krav från vår omvärld. Därför ser vi att du som arbetsledare hos oss behöver vara:
• engagerad i ledarskap och utveckling
• en person som skapar tillit och inspirerar medarbetare
• strukturerad, ansvarstagande och lugn
• bekväm med att leda i förändring
• kreativ och se saker ur olika perspektiv
• utåtriktad och trivas med att knyta nya kontakter.
Yrkesrollen kräver också att du kan förmedla Kalmar kommuns budskap professionellt och skapa goda relationer med kollegor, kunder och myndigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
