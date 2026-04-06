Arbetsledare till elavdelning och störkök
Malmö kommun / Installationselektrikerjobb / Malmö Visa alla installationselektrikerjobb i Malmö
2026-04-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260627
Enheten fastighet består av ca 160 medarbetare som tillgodoser behovet av fungerande fastigheter och infrastruktur i staden. Enheten genomför också ombyggnationer samt el-, brand- och säkerhetsinstallationer i stadens olika fastigheter. På enheten arbetar tekniker, drifttekniker, fastighetsreparatörer och elmontörer tillsammans med sektionschefer, arbetsledare, arbetsförmän och olika typer av stödfunktioner t.ex. driftsupport.
Vi söker nu en arbetsledare till elavdelning och storkök, där fokus ligger på teknisk drift, underhåll av elektriska system och säkerhetsarbete.

Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare för elavdelning och störkök leder och fördelar du arbetet på uppdrag av sektionschefen. Du planerar arbeten, följer upp och ansvarar för kvalitet och säkerhet i arbetet. I rollen ingår kontakt med kunder och underentreprenörer. Du rapporterar till sektionschefen, som är en del av fastighetsenhetens ledningsgrupp.
Du har ett tillitsbaserat arbetssätt vilket genomsyrar alla delar av uppdraget. Du har personal-, och arbetsmiljöansvar för medarbetarna i din grupp. Du deltar även i genomförandet av processer och verksamhetens ständiga utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning inom el eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Högskoleutbildning eller andra kompletterande utbildningar inom relevant område, såsom exempelvis allmän behörighet ser vi som meriterande.
Du har tidigare erfarenhet av en chefs- eller ledarroll inom branschen samt erfarenhet av administrativt arbete.
För tjänsten krävs B-körkort för manuellt växlad bil samt goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Du behöver även ha goda datorkunskaper samt god systemvana.
Som ledare motiverar och stödjer du dina medarbetare genom ett tillitsbaserat ledarskap samt ger dem ansvar och möjlighet att utvecklas. Det är viktigt att du trivs i mötet med människor och känner dig trygg i ledarrollen, som innebär att ta ansvar för projekt och personal samt att fatta tydliga beslut. Därför är det också viktigt att du har förmågan att kommunicera med både medarbetare och kunder samt förmågan att skapa goda relationer. För dig är det en självklarhet att arbeta mot organisationens mål och därigenom uppnå kvalitet och kundtillfredsställelse. Vi ser att du dessutom är strukturerad och bra på att planera arbetet för att hålla tidplaner.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Vision
Kristina Mergel kristina.mergel@malmo.se 0701-49 30 76
9838158