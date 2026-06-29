Arbetsledare till Division Drift
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Vetlanda Visa alla byggjobb i Vetlanda
2026-06-29
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Vi på Svevia söker nu ytterligare en kollega till rollen som Arbetsledare, som tillsammans vill vara en del av vårt ansvar för ett av våra basunderhåll i Vetlanda. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledare
Som arbetsledare kommer du arbeta med varierande projekt kopplat till vårt basunderhåll och då med fokus på drift- och underhållsarbete. Du kommer i din roll att ansvara för hela processen, från planering och resursfördelning till genomförande och uppföljning av det arbete vi utför. Rollen som arbetsledare innefattar inget direkt personalansvar, däremot utgör du en viktig funktion för våra yrkesmedarbetare och agerar även som samordnande kontakt för våra underentreprenörer samt medverkar under byggmöten. Vidare stöttar du platschefen i det dagliga arbetet med exempelvis kundkontakt, tillämpning av regelverk, produktionsstyrning, ekonomiuppföljning och underlag för fakturering.
Tjänsten är på heltid och du rapporterar till platschef. I tjänsten ingår både vinter- och sommarberedskap. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?
Din personlighet är viktigt för oss! Som arbetsledare motiveras du av struktur, ordning och reda. Du har även en god datavana samt tar initiativ för att lösa eventuella problem som dyker upp. Vidare är du trygg och förtroendeingivande. Att fatta beslut faller dig naturligt och du värdesätter tydlig kommunikation i alla led. Du har ett affärsmässigt arbetssätt med fokus på lönsamhet och du har en förmåga att skapa goda samarbeten med kunder och medarbetare. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess.
Krav för rollen:
God datorvana och bekväm i att arbeta med digitala verktyg och system
B - körkort
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Om du har tidigare erfarenhet inom branschen eller har en relevant eftergymnasialutbildning är det meriterande.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa möjligheten, men inte senare än den 5 augusti. Rekryteringen startar när platsannonsen går ner.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niklas Svensson på niklas.svensson@svevia.se
, kontakta Talent Acquisition Partner Anni Fredriksson på anni.fredriksson@svevia.se
om du har frågor om processen.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Under juli månad så kommer återkopplingen att dröja på grund av semester.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926300-2075102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Snickarvägen 5 (visa karta
)
574 37 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9983111