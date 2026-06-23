Arbetsledare till Distributionslager Upplands Väsby
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2026-06-23
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Arbetsledare till lagerverksamhet – Upplands Väsby
Är du en person som trivs med att leda andra, skapa struktur och vara en del av den dagliga driften? Vi söker nu en arbetsledare till en lagerverksamhet i Upplands Väsby. Tjänsten passar dig som vill kombinera ledarskap med operativt arbete och bidra till en effektiv och välfungerande verksamhet.
Om rollen
I rollen som arbetsledare ansvarar du för att den dagliga lagerdriften fungerar enligt plan. Du arbetar nära medarbetarna i verksamheten och ser till att arbetet utförs på ett säkert, kvalitativt och effektivt sätt.
Dina ansvarsområden
Fördela och koordinera arbetsuppgifter inom lagret.
Vägleda, coacha och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
Säkerställa att interna rutiner, processer och säkerhetskrav efterlevs.
Identifiera förbättringsområden och bidra till ökad effektivitet.
Hantera avvikelser och följa upp den operativa verksamheten.
Verka för en säker, organiserad och positiv arbetsmiljö.
Tidigare erfarenhet från lagerverksamhet inom byggmaterial, industri eller liknande områden ses som meriterande.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett naturligt ledarskap och en god förmåga att skapa engagemang hos andra. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och trivs i en arbetsmiljö där tempot stundtals är högt.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom lager, logistik eller terminalverksamhet.
Tidigare erfarenhet av att leda eller samordna personal.
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet och ett starkt ordningssinne.
Flytande svenska i både tal och skrift.
Information om tjänsten
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 05:00–14:00
Placering: Upplands Väsby
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9974589