Arbetsledare Till Belfor I Stockholm
Belfor Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-06
Vill du vara med och bygga upp något meningsfullt, samtidigt som du leder ett engagerat team inom skadesanering? Vi söker nu en driven arbetsledare med erfarenhet och passion för skadehantering.
Som arbetsledare ansvarar du för att leda och koordinera arbetet vid skador, främst brand- och fuktskador. Du kommer att arbeta nära både kunder och medarbetare, och vara en nyckelperson i att säkerställa kvalitet och effektivitet i våra uppdrag. Rollen innebär budget- och personalansvar. Du rapporterar till regionchef och ingår i ledningsgruppen som består av ytterligare 3 arbetsledare.
Vem är du?
Du har förmåga att leda andra, skapa engagemang och struktur samt ett driv att utveckla både dig själv och verksamheten.
Du har även:
Erfarenhet av kalkylering (i MEPS)
Kunskap, utbildning och erfarenhet av arbete med asbest
Goda datorkunskaper och vana vid digitala verktyg
Gärna utbildning eller erfarenhet av arbete inom fukt
Svenska i tal och skrift på god nivå
B körkort
Vi erbjuder
Ett omväxlande, självständigt och stimulerande arbete med stort ansvar. Marknadsmässig lön och bra personalförmåner.
På BELFOR har vi en stark kultur och ett positivt utvecklingsklimat som ger dig goda utvecklingsmöjligheter i en spännande miljö.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Regionchef Christoffer Leidermark, christoffer.leidermark@se.belfor.com
, 070-320 92 32
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 2025-11-30
Vill du veta ännu mer om din nya arbetsplats, följ oss på sociala medier eller titta in på BELFOR:s hemsida: www.belfor.com/sv/se
BELFOR är en av Sveriges ledande aktörer inom skadeservice och sanering med cirka 250 medarbetare fördelat 16 kontor över hela landet. Vi har en stark specialistkompetens inom våra verksamhetsområden. Vi jobbar med sanering, hantering av lösöre och rivning av främst brand- och vattenskador åt fastighetsägare och försäkringsbolag, samt fastighetsservice. BELFOR är världens största bolag inom skadeservice och sysselsätter mer än 14 000 anställda och finns i större delen av världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
