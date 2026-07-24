Arbetsledare till Bankett & Event
RA Hospitality i Göteborg AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-24
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Nu söker vi en erfaren och trygg arbetsledare som vill vara med under höstens & vinterns evenemang.
Tjänsten är en behovsanställning och förutsätter att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, eget företag eller annat arbete.
Som arbetsledare hos oss är du inte bara ansvarig för servicen – du leder teamet av våra konsulter ute på plats hos kund. Det är du som ser till att allt flyter, att gästen är nöjd och att våra medarbetare får rätt förutsättningar att leverera.
Vi behöver en stjärna som håller ihop laget bakom kulisserna.
Du arbetar som arbetsledare och teamansvarig konsult vid banketter, middagar och event på några av Göteborgs främsta hotell och restauranger. Rollen är operativ – du är med och jobbar i servicen – men har också ett tydligt ledarskap:
Du ansvarar för att våra konsulter är rätt placerade med rätt dresscode och tidsenliga. Du samordnar arbetet på plats och säkerställer att allt går enligt plan Du är kontaktperson mot kunden under passet Du stöttar och coachar nya medarbetare i teamet Du är en förebild i service, bemötande och yrkesstolthet
Det är ett uppdrag där du verkligen gör skillnad – både för gästen, kunden och dina kollegor.
Vem är du? Du har flera års erfarenhet av restaurangbranschen, gärna i arbetsledande roll. Du är trygg i din roll, har god struktur, och trivs med att vara den andra lutar sig mot. Du är lika bra på att hantera gäster som att motivera ett team – och du ser detaljer som andra missar.
Vi söker dig som: • Har minst 5 års erfarenhet inom restaurang/servering • Har erfarenhet av att leda team – formellt eller informellt • Har öga för kvalitet och hög standard i både bemötande och utförande • Är trygg, lösningsorienterad och professionell • Har mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska • Har körkort och bil (meriterande men inte ett krav) • Har annan huvudsaklig sysselsättning (studier eller annat arbete)
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107419-2115575". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
10011187