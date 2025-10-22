Arbetsledare till aktivitetscentret på Eleonoraskolan
Kultur- och fritidsförvaltningen gör Botkyrka friskare, starkare och mer kreativt! Vi ser till att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv med många olika fritidsaktiviteter att välja på i kommunen. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan. Med drygt 200 medarbetare ansvarar vi för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker.
Verksamhetsområdet är en av tre verksamhetsområden i Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten ansvarar för frågor som gäller den öppna fritidsverksamheten årskurs 4 - 9. De öppna fritidsverksamheterna är kostnadsfria, öppna mötesplatser med syftet att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. I Botkyrka finns elva fritidsklubbar för barn i åldern årskurs 4 - 6 och åtta fritidsgårdar för unga årskurs 7 - 9. Fyra av fritidsklubbarna drivs av kommunen och de övriga drivs av fyra olika utförare från Botkyrkas civilsamhälle.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en arbetsledare till det nya aktivitetscentret på Eleonoraskolan, som öppnar i januari 2026.
Här får du en nyckelroll i att leda och utveckla fritidsverksamheten för barn och unga i årskurs 4-9.
Som arbetsledare ansvarar du för att skapa en trygg, inkluderande och meningsfull mötesplats där barn och unga får möjlighet att påverka sin fritid och utvecklas utifrån sina intressen och behov. Du leder fritidsledarna i det dagliga arbetet, planerar och följer upp verksamheten samt säkerställer att arbetet bedrivs enligt förvaltningens mål och riktlinjer.
Rollen innebär både operativ närvaro i mötet med barn och unga och strategiskt arbete med planering, kvalitet och utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- leda och samordna det dagliga arbetet på aktivitetscentret
- planera schema, fördela arbetsuppgifter, avstämningar och möten med arbetsgruppen
- utveckla och följa upp verksamheten tillsammans med arbetsgruppen
- stödja arbetet med aktivitetslotsning och inspirera unga att delta i fritidsaktiviteter
- samverka med skola, vårdnadshavare, föreningsliv och andra aktörer
- bidra till en trygg, inkluderande och inspirerande miljö för barn och unga.
Som arbetsledare blir du en del av uppbyggnaden av en helt ny verksamhet med fokus på delaktighet och framtidstro. Arbetet är varierat och kombinerar ledarskap med dagligt arbete nära barn och unga. En del av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av Ung Fritid, en mötesplats för barn och unga där trygghet, kreativitet och delaktighet står i centrum. Tillsammans med enhetschef, fritidsledare och samarbetspartners skapar du en miljö som inspirerar och engagerar. Samarbetet präglas av närvaro, tillit och ett gemensamt engagemang för att ge barn och unga en meningsfull fritid.
Som arbetsledare får du möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och ditt eget ledarskap. Du får utrymme att driva initiativ som stärker ungas delaktighet och skapa förutsättningar för nya arbetssätt. Hos oss blir du en del av en organisation som värdesätter mångfald, trygghet och samhällsengagemang där vi tillsammans gör skillnad för barn och unga varje dag.
Du som söker till oss
Du har en examen på yrkeshögskole- eller högskolenivå inom pedagogik, socialpedagogik eller annan utbildningsinriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med barn och unga i åldern 10-16 år inom öppen fritidsverksamhet eller annan pedagogisk miljö.
Övriga krav:
- Erfarenhet av arbetsledning eller samordning inom fritidsverksamhet eller annan pedagogisk miljö.
- Erfarenhet av att leda och följa upp verksamhet inom fritidsområdet.
- Erfarenhet av att planera schema, fördela arbetsuppgifter och hålla personalmöten.
- Erfarenhet av att handleda och coacha medarbetare.
- Erfarenhet av samverkan med skola, föreningsliv och andra lokala aktörer.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Avslutad socionomexamen från universitet eller högskola.
- Flerårig erfarenhet av arbetsledning inom fritidsverksamhet eller pedagogisk miljö.
- Dokumenterad erfarenhet av att driva och implementera utvecklingsarbete eller förändringsprocesser.
- Fördjupad kunskap om metoder för att stärka barn och ungas delaktighet samt inflytande.
- Erfarenhet av strategiskt samarbete med skola, föreningsliv eller civilsamhälle.
- Erfarenhet av att leda personal i socialt och kulturellt mångfacetterade miljöer.
Som arbetsledare är du trygg och stabil i ditt ledarskap och skapar struktur i det dagliga arbetet. Du planerar, organiserar och följer upp verksamheten på ett sätt som ger förutsättningar för både medarbetare samt barn och unga att utvecklas. Med din tydlighet och ditt lugn bidrar du till en arbetsmiljö där teamet känner tillit och gemensamt ansvar för verksamhetens mål.
Du arbetar resultatorienterat och har förmåga att omsätta mål till konkreta handlingar. Samtidigt är du samarbetsorienterad och ser styrkan i att nå resultat tillsammans med andra. Genom din lyhördhet och vilja att skapa delaktighet motiverar du medarbetarna och driver utvecklingen av fritidsverksamheten framåt med kvalitet, engagemang och fokus på barn och ungas behov.
För tjänster på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
