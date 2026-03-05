Arbetsledare svets
2026-03-05
Är du en lyhörd och driven ledare? Har du erfarenhet från industrin samt intresse för svetsning? Varmt välkommen med din ansökan till tjänsten som arbetsledare.
Din framtida utmaning
BAE System Hägglunds befinner sig i en expansiv fas med anledningen av flera nya miljardaffärer. För att möta den stora efterfrågan behöver vi stärka upp avdelningen svetsning CV90 som ligger under enheten Prototyp och Skrov med en arbetsledare. Inom avdelningen ansvarar vi för svetsning av våra militära fordon CV90.
I rollen som arbetsledare blir du gruppchefens förlängda arm. Du ansvarar för personalledning, planering, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Arbetsuppgifter som ingår i arbetet är:
- Leda och fördela gruppens arbete
- Uppföljning
- Skapa god arbetsmiljö
- Verka för hållbar arbetsbelastning
- Kompetensplanering
- Utvecklings/förbättringsarbete.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande ledande roll inom industrin. Meriterande är goda kunskaper inom svetsning.
För att lyckas bra i rollen bör ha goda kunskaper inom officepaketet. Fördel är erfarenhet från system såsom SAP.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Du är en person som lyssnar till och känner in andra för att förstå deras individuella behov. Du tar ansvar för andra och tar ledningen naturligt. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du skapar processer som förbättrar effektiviteten. Du är ett föredöme när det gäller att följa processer, regler och uppförandekod.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-03-05Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Lars Ekman 0660-80026 alternativt rekryteringskonsult, Maria Josefsson, AxÖ Consulting, 070 - 842 23 35
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik. Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt dock senast den 30 mars.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/83". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Lars Ekman, Rekryterande chef 0660-80026 Jobbnummer
9780209