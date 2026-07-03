Arbetsledare Sundsvall
Ramudden AB / Byggjobb / Sundsvall Visa alla byggjobb i Sundsvall
2026-07-03
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Gillar du att lösa problem och är trygg att arbetsleda? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker nu en Arbetsledare till vår depå i Sundsvall. Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Som Arbetsledare hos oss ansvarar du för att stötta verksamheten i det löpande arbetet på depån och ute på vägen. Du arbetsleder och hjälper till att planera och fördela arbetsuppgifter och resurser såsom material, fordon, personal och underentreprenörer tillsammans med Platschef. Du växlar mellan att utföra praktiska arbetsuppgifter ute i verksamheten och administrativt på kontoret.
I arbetet ingår att:
driva och leda våra entreprenadtjänster ute på väg- och byggarbetsplatser
aktivt arbeta med kundbearbetning
planera arbeten i vårt arbetsordersystem och stötta vid fakturering
hjälper våra kunder tillsammans med dina kollegor med deras behov av trafiklösningar med fokus på lönsamhet och kundnöjdhet
Tjänsten är heltid med placering i Sundsvall. Ordinarie arbetstid är förlagd till dagtid, men natt- och helgjobb kan förekomma. Vi är en flexibel grupp där alla samarbetar och ställer upp för varandra.
Om dig
Som person har du en mycket god problemlösningsförmåga och besitter goda administrativa kunskaper. Du tar för dig och är öppen, nyfiken och gillar utmaningar. Du trivs med att sätta kunden i fokus och har en utpräglad känsla för service. Du förväntas kunna överblicka flera saker samtidigt och vara bra på att organisera och prioritera i ditt arbete. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlighet och söker dig som delar våra värderingar och vill bidra till vår kultur.
Krav för tjänsten:
B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande för tjänsten:
Har du C-körkort ser vi det som meriterande.Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. I Sverige finns vi på 49 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss – det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på https://www.ramudden.se/om-oss/jobb-karriarÖvrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), https://www.ramudden.se/
863 41 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Julius Sundnäs julius.sundnas@ramudden.se Jobbnummer
9992187