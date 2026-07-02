Arbetsledare Stora projekt Forsmark - Östhammar
Skanska Sverige AB / Byggjobb / Östhammar Visa alla byggjobb i Östhammar
2026-07-02
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Välkommen till region Stora projekt – där du tar dig an våra största och mest komplexa anläggningsprojekt. Tillsammans bygger vi broar, tunnlar, hamnar, väg och järnväg som får samhället att fungera och människor att mötas. Med oss blir visioner verklighet och idéer strukturer, som håller för generationer efter oss.
Utbyggnad i urberget 120m under mark
Skanska har i ett spännande samarbete med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) uppdrag att bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Det innebär en utbyggnad på cirka 117 000 kubikmeter i urberget, 120–140 meter under mark. Ett unikt projekt, fullt av tekniska utmaningar, smarta lösningar och möjligheten att arbeta i ett av Sveriges mest fascinerande bergområde.
Om rollen
I rollen som arbetsledare kommer du att arbeta med att planera, styra och följa upp den dagliga tunnelproduktionen med bergarbetarna. Du ansvarar för dokumentering av bultsättning, sprutbetong och injektering. Du leder och motiverar arbetslaget i sin vardag att följa och jobba mot uppsatta mål. I rollen ingår också arbetsberedningar, dagboksnoteringar, rapportera sprängsalvor, att ansvara för borr och laddplaner och daglig planering tillsammans med produktionschefen. I rollen har du många kontaktytor, underentreprenörer, beställare, leverantörer och geologer.
En arbetsplats du inte hittar någon annanstans
Hos oss får du ett heltidsjobb i 6/8 skift med varierande, självständiga och utvecklande arbetsuppgifter, allt med naturen alldeles utanför dörren. Här finns ett teamarbete på riktigt tillsammans med beställare, entreprenör, specialister och engagerade teamspelare som du. Det är i samarbetet vår styrka ligger.
Säkerheten är viktig för oss på Skanska. Vi har därför ett högt satt mål – noll arbetsplatsolyckor. För att nå målet genomsyras arbetet av bra planering, arbetsberedningar, kommunikation samt riskinventering.
Erfaren tunneldrivare och ansvarsfull ledare
Vi söker dig som redan har några års erfarenhet av rollen som arbetsledare inom tunneldrivning och som trivs i rollen. För att lyckas här tror vi att du behöver vara flexibel och hela tiden har kvalité som en central faktor i sättet du arbetar på. Du är kommunikativ och initiativtagande och föregår med gott exempel i ledarrollen inom säkerhet, ansvar och planering. Vi sätter säkerhet och god arbetsmiljö i fokus och vill jobba med inkluderande team – där ser vi att du delar våra värderingar.
För den här rollen behöver du:
2-3års erfarenhet av arbetsledning inom tunneldrivning
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Grundläggande datorkunskaper
Meriterande om du har något av följande: sprängutbildning, borrkort, CE-kort, certifierad bergarbetare.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan med CV via länken. Vi annonserar under sommaren och påbörjar kontakt med kandidater i augusti när byggsemestern är över, sista ansökningsdag är den 3 augusti.
I samband med denna rekrytering kommer det att genomförs en säkerhetsprövning, alkohol- och drogtester samt medicinsk kontroll för kvarts innan anställning.
Glad sommar!
Förmåner som får dig att må bra
Värdesätter du, precis som vi gör, att må bra på jobbet och ha en trygg anställning? Då tycker vi att du ska välja oss för dinframtida karriär. Kika på våra förmåner här: Förmåner, friskvård och försäkring | skanska.se.
Vi gör saker på ett sätt som skiljer oss från mängden. Till att börja med är vi verksamma i tio marknader, över två kontinenter och vi arbetar inom fyra olika områden: bygg, kommersiell utveckling, bostadsutveckling och förvaltningsfastigheter. I många projekt tar vi hand om allt, från design och utveckling till byggnation och underhåll. Det skapar en vardag där vårt gemensamma lärande aldrig tar slut. Det gör inte heller dina möjligheter med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanska Sverige AB
(org.nr 556033-9086)
742 94 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skanska Sverige Jobbnummer
9988925