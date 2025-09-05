Arbetsledare sökes till Ragn-Sells!
Vill du göra skillnad på riktigt, inom en framtidsbransch som faktiskt bidrar till ett bättre samhälle? Då läser du helt rätt annons!
Ragn-Sells är ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera och ta hand om avfall på ett hållbart sätt. Ragn-Sells verkar inom en spännande framtidsbransch där deras gedigna historia och stora kunnande är en enorm styrka. Det här är ett företag i framkant som vill bevisa att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.
Till avdelningen för farligt avfall söker vi nu en miljöarbetare med arbetsledaransvar. I din roll som miljöarbetare kommer du att vara delaktig i det dagliga arbetet, där du hanterar olika typer av avfall. Du tar emot och kontrollerar inkommande avfall samt arbetar med kvalitetssäkring. Utöver ditt arbete som miljöarbetare kommer du även vara länken mellan dina 20 kollegor i produktionen och ledningen. Detta innefattar administrativt arbete - rapportering och bemanning. Till din hjälp har du en kollega med arbetsledaransvar samt ansvarig chef.
I din roll kommer du ha möjlighet att påverka och förbättra processer, sprida bra arbetsmiljö och skapa ett resultatinriktat/sammansvetsat team. Du kommer att utgå från Borlänge och tjänsten är på heltid med start omgående. Arbetstiderna är mån-fre, dagtid. Du kommer att starta din karriär inom Ragn-Sells som konsult och vara anställd av oss på StudentConsulting. Uppdraget är långsiktigt med stora chanser till övertag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete i en ledande position men som också trivs i en roll där detta kombineras med praktiskt arbete. En spelande tränare, med andra ord.
Som person är du ansvarstagande, ordningsam och en teamplayer. Du sätter laget framför jaget och bidrar till en positiv arbetsmiljö där du tillsammans med dina kollegor strävar efter att nå uppsatta mål. Du är inte rädd för att ta beslut och har lätt för att se möjligheter i utmaningar. Problem som uppstår anser du är till för att lösas och inte stuvas under mattan!
Krav för tjänsten:
• B körkort
• Svenska och grundläggande engelska i tal och skrift
Meriterande:
• ADR utbildning
• Truckbehörighet C2
• C/CE-behörighet
Urval och intervjuer sker löpande så sök tjänsten idag!
Utdrag ur belastningsregistret kommer bli aktuellt vid anställning. Om du har frågor är du varmt välkommen att maila dessa till: helen.hammarback@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
