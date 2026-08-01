Arbetsledare skidskola & aktivitet
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sandviken Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Skidskola och aktiviteter är en central del av våra gästers totala upplevelse hos oss. Som arbetsledare är det därför viktigt att du har en tydlig bild av vad bra service innebär och kan coacha dina medarbetare i rätt riktning. Att inspirera och utbilda medarbetarna är en av dina främsta uppgifter.
Urval av arbetsuppgifter:
Planering, uppföljning och utveckling av verksamheten och dess mål.
Inspirera, engagera, utveckla och utbilda medarbetarna på avdelningen.
Planera och genomföra utbildningar samt informera om rutiner och arbetssätt på avdelningen.
Ansvara för att den dagliga driften fungerar enligt uppsatta mål gällande rutiner, arbetsflöden, effektivitet och service.
Schemaplanering och bemanning.
Variera mellan administrativt arbete och att vara ute i verksamheten.
Tjänsten innefattar helgarbete varannan vecka.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du gillar ansvar, är flexibel och har lätt för att ta egna initiativ. Vi ser även att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du är bekväm med engelska och svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av administratörsroll från tidigare jobb.
Erfarenhet inom att leda och vara arbetsledare.
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Kungsberget samarbetar med Ljung & Sjöberg för att motverka alkohol-, drog- och spelproblematik och är en certifierad Proaktiv arbetsplats mot detta.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Sandra, sandra.rundgren@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911307-2126673". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017838