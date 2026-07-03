Arbetsledare Skellefteå Norra
Terranor AB (publ) / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2026-07-03
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Terranor AB är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster för väginfrastruktur i Norden. Vår ambition är tydlig – att vara kundens självklara förstahandsval inom drift- och vägunderhåll samt mindre mark- och anläggningsarbeten. Terranor är etablerade i hela Sverige med en omsättning på över 2 miljarder kronor.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare är grunden till vår framgång. Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa. Som en del av Terranor får du en stor möjlighet att påverka både din och bolagets framtida utveckling.
Rollen hos oss
Nu behöver vi utöka vår personalstyrka. Som Arbetsledare hos oss kommer du att arbeta i ett team med planering, arbetsledning, fakturering och uppföljning av alla vanligt förekommande arbeten inom anläggningsarbeten samt vägunderhåll såsom barmarksunderhåll och vinterväghållning av vägnätet. Som arbetsledare ingår också en hel del kundkontakter. Det ingår beredskap i tjänsten vilket innebär bland annat ansvar för väderbevakning och styrning/dialog med underentreprenörer samt att vara behjälplig vid eventuella trafikolyckor. Med beredskapstjänst innebär det arbete på obekväm arbetstid.
Dina erfarenheter
Vi söker dig med:
Erfarenhet av anläggningsarbeten, VA-arbeten, och/eller drift- och vägunderhållsarbete
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav
B-körkort
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror du är en engagerad problemlösare som kan jobba självständigt, är välorganiserad och tar initiativ. Du är en lagspelare med ledaregenskaper som presterar bra resultat tillsammans med andra och hanterar att jobba under tidspress i kortare perioder. Arbetet innebär stor variation av arbetsuppgifter över året och även arbetsveckan kan se väldigt olika ut. Du arbetsleder gruppen genom dialog och involvering och tillsammans ser ni möjligheter och lösning. Du är bekväm att arbeta med uppföljning och dokumentation och förstår vikten av god ordning och reda. Du har även lätt för system och det tekniska, då det är många olika slags system som används i tjänsten.
Ytterligare information
Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.
Placering är på vårt kontor i Skellefteå. Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Terranor följer kollektivavtalen Seko väg- och ban samt tjänstemannaavtalet Byggföretagen. Hos oss erbjuds du en plats i en organisation med en stark framåtanda där nytänkande och vilja att utvecklas är en självklarhet. Vår kultur präglas av gemenskap och teamkänsla där vi tillsammans skapar resultat. Vår ambition är att du ska komma till en arbetsplats där du känner glädje, utvecklas och trivs.Publiceringsdatum2026-07-03Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Platschef Mattias Pettersson, 076-772 58 56
Vi har ett löpande urval så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Terranor AB (publ)
(org.nr 559185-9029), http://terranor.se
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Jobbnummer
9992243