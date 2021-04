Arbetsledare Servicetekniker / Serviceledare - Bravura Sverige AB - Byggjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Byggjobb / Göteborg2021-04-08Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-08Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos UK Portservice.UK Portservice har sedan starten 1996 strävat efter att leverera kundanpassade lösningar och skapa goda relationer, vilka har blivit två viktiga framgångsfaktorer för företaget. UK Portservice kontor är belägna i Göteborg och Borås och totalt är de 18 personer som tillsammans säljer, monterar och utför servicearbete av ett brett utbud av portar i Västsverige. Du kommer att vara en del av teamet på huvudkontoret i Göteborg där du arbetar nära dina kollegor i syfte att driva verksamheten framåt. Företagskulturen präglas av teamkänsla och ambitioner att hålla högsta kvaliteten i arbetet med fokus på nöjda kunder.Som arbetsledare ansvarar du för planeringen av arbetet för de sex serviceteknikerna i Göteborg. Du lägger upp en struktur och planering för arbetet i Västsverige genom att balansera tiden mellan planerade och akuta uppdrag. Som arbetsledare har du den övergripande bilden över uppdragens geografiska placering och av teknikernas expertis, vilket gör att du snabbt kan samordna förändringar och nya prioriteringar vid akutärenden. Arbetet utvärderas och planeras veckovis tillsammans med övriga kollegor inom verksamheten som montageledare och säljare för att säkerställa att alla kunder får den hjälp de behöver. Vidare har du dagligen mycket kundkontakt med nya och återkommande kunder där du planerar arbeten, prissätter uppdragen samt säljer in serviceavtal till de kunder som saknar det i dagsläget.Du utgår främst från kontoret i Frölunda och åker ibland ut till kund för att se över arbeten tillsammans med teknikerna, därav ingår tjänstebil i rollen. På sikt är tanken att du ska ha fullt personalansvar för serviceteknikerna i din grupp.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasieutbildningErfarenhet av en arbetsledande roll inom service, gärna branschvanaDu talar och skriver obehindrat på svenska och engelskaDu har körkort B, meriterande med truckkortDu har en god systemvana och är en van användare av Office-paketetVi söker dig som drivs av att leda och motivera andra för att uppnå gemensamma mål. Genom din proaktivitet skapar du ständiga förbättringar och bidrar med ett positivt arbetsklimat. Då alla projekt har likheter men också olikheter är det viktigt att du är en person som har förmågan att tänka affärsmässigt och utifrån förutsättningarna optimera projektet. Du är duktig på att sätta upp och hålla tidsramar och är mån om att arbeta till dess resultat är uppnådda. I rollen som arbetsledare pratar du med många kunder dagligen och du räds inte för att ta första steget till ett samtal. Därtill har du en god kommunikativ förmåga, du är bekväm med andra människor och känner dig avslappnad i sociala situationer. Som person uppskattar du att skapa god kontakt med kunder och att lösa små som stora problem som bidrar till nöjda kunder. Du har ett prestigelöst sätt samtidigt som du trivs med att ta en ledande roll och att arbeta tillsammans med engagerade kollegor.Övrig information:Start: OmgåendePlats: Göteborg, FrölundaLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: arbetsledare, ledare, serviceledare, chef, personalansvar, bygg, teknik, port, portar, service, servicetekniker, GöteborgVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5677737