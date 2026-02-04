Arbetsledare Senior Mark anläggning
Vi söker nu en erfaren arbetsledare Mark anläggning(Stockholm) för fast anställning till en av våra mest populära kunder inom mark anläggning.
Rollen som arbetsledare Rollen som arbetsledare är omväxlande där du får möjlighet att ta ett stort eget ansvar. Varje projekt är ett lagarbete varför teamarbete är en viktig del för ett lyckat projekt.
Din roll är att vara en engagerad och motiverad del av arbetsgruppen och att ditt arbetssätt bidrar till delaktighet både hos de du leder och övriga arbetsgruppen. Utmärkande för arbetsplatser är säkerhet, struktur, ordning och reda samt fokus på god arbetsmiljö. I samarbete med platschefen planerar och leder du projekten framåt, följer upp tidplaner, fördelar resurser och ser till att det genomförs på ett bra sätt. Du arbetar aktivt med projektets tekniska lösningar, leder och fördelar löpande arbetsuppgifter till Yrkesarbetare och UE men har samtidigt ett ansvar för projektets ekonomi.
Du deltar vid framtagande av tidplaner, stämmer av egna aktiviteter och utför arbetsberedningar tillsammans med kollegorna i teamet Genom att säkerställa efterlevnaden av skydds- och säkerhetsföreskrifter i produktionen stöttar du platschefen att upprätthålla en säker arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
Din Profil För att vara framgångsrik i rollen behöver du ha en byggteknisk utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet minst några gott meriterande år. Meriterande är också om du har erfarenhet av både små och större mark/anläggningsprojekt.
För att trivas som arbetsledare hos oss bör du vara en affärsmässig lagspelare som drivs av att skapa goda relationer såväl som goda resultat. Som person gillar du utmaningar, är öppen inför att tänka nytt och med en ambition att utvecklas. Dina personliga egenskaper är betydelsefulla och några av de viktigaste egenskaperna är att genom kommunikation, engagemang och vilja leda projektet framåt.
Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Ytterligare information Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. lön och förmåner diskuteras med handläggare inom byggnads och därefter direkt med ledningen i företaget.
Vi erbjuder Vi på vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. Vi har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårds bidrag.
Vill du veta mer om tjänsten?
Registrera din ansökan med cv, intervjuer sker just nu löpande så ansök redan idag!
Varmt välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
