Arbetsledare senior Mark anläggning

2026-01-29
Vi söker nu en erfaren arbetsledare inom mark anläggning för direktrekrytering till ett välkänt mark anläggnings bolag i Stockholm.
Vår kund expanderar vidare utan växtvärkar och behöver nu förstärka med ytterligare Arbetsledare ganska omgående.
Sedan 1986 har vår kund framgångsrikt etablerat sig genom att utveckla, vårda och förbättra Stockholms parker, gator och torg. Företaget är specialiserat på två närbesläktade verksamhetsområden, markanläggning och utemiljö. Deras breda erbjudande vad gäller typ av uppdrag de utfört, och deras djupa kunskap som de tar med sig till projekten, är vad som får företaget att attrahera och bibehålla långa kundrelationer.
Arbetsrollen: I rollen som Arbetsledare kommer du att leda, driva och fördela arbetet i både större och mindre arbetslag på befintliga och nya projekt. . Du kommer även jobba med viss projektdokumentation som ÄTA, avstämningar, beställning av materiel, ekonomisk uppföljning mm.
Kvalifikationer: *Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom mark anläggning *Du bör ha flera års erfarenhet i en ledande roll inom anläggning produktion. *Du har tidigare dokumenterad erfarenhet som arbetsledare och har alla kurser och utbildningar som krävs inom mark arbetsledning.
Är du strukturerad, driven och en noggrann ledare, samt är en social person kommer du att passa in hos oss och du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
