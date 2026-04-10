Arbetsledare (Projektledare inom bygg)
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Vi bygger trähus och driver en egen fabrik för produktion. Vi söker nu en erfaren Arbetsledare för fast tillsvidareanställning.Dina arbetsuppgifter
Organisera och leda byggarbete i alla skeden enligt gällande standarder
Bygga och montera trähus
Förbereda och lägga betongplattor under träbyggnader
Utföra interiört arbete och säkerställa att alla moment följer bygghandlingar
Planera arbete och resurser, schemalägga team och arbetsmoment
Beräkna arbetsinsatser och materialåtgång
Beställa material och hantera leverantörskommunikation
Leda kommunikationen med beställaren, både muntligt och skriftligt
Hantera och kvalitetssäkra projekt- och byggdokumentationKvalifikationer
Gedigen erfarenhet av träbyggnation och byggprocesser
Förmåga att planera och leda ett byggprojekt från start till slut
Erfarenhet av dokumenthantering och projekthandlingar
Vana att beräkna materialåtgång och kostnader
God kommunikativ förmåga och kund orienterat arbetssätt
B-körkort och möjlighet att köra i tjänsten
Språkkunskaper:
Svenska
Engelska
RyskaDina personliga egenskaper
Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Teamledaren med förmåga att motivera och engagera
Flexibel och proaktiv i en dynamisk arbetsmiljö
Vi erbjuder
Fast anställning i en stabil och kvalitetsmedveten verksamhet
Konkurrenskraftig lön efter kvalifikationer
Möjligheter till professionell utveckling och kompetensutveckling
En engagerad, samarbetsvillig och kompetent arbetsplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
E-post: ruslan@optimeahus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optimea Hus AB
(org.nr 559130-7235)
Gjuterivägen 13 (visa karta
)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9847492