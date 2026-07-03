Arbetsledare/ projektledare
Gävle Byggteam AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-07-03
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Om jobbet
Vi på Byggteam är specialiserade mot försäkringsarbeten. Det betyder att vi har väldigt varierande projekt. Från att reparera ett diskbänksåp efter en läckande blandare till nybyggnation av en radhuslänga som brunnit ner. Gemensam nämnare är att vi nästan alltid arbetar hemma hos privatpersoner i deras hem.
Du kommer arbeta självständigt i ett team av arbetsledare/projektledare. Du ansvarar för dina projekt och har egna hantverkare som du planerar för.
Det krävs att du har en förmåga att skapa goda relationer och leverera resultat av god kvalité då kundkontakt är ständigt förekommande.
Givetvis har du ett gäng härliga kollegor nära till hands och i ditt arbete har du en digital plattform till hjälp, där arbetsordrar och viktig information hämtas. Vi arbetar målstyrt där du har stora möjligheter att själv styra ditt arbete.Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Vi ser gärna att du har arbetat som arbetsledare/projektledare. Dokumenterad kunskap av avfuktning & skadebesiktningar är meriterande. Arbetet ställer krav på din förmåga att samordna och planera, samt din sociala förmåga. Eftersom du ansvarar för projekten trivs du naturligtvis med att ta ansvar och är drivande som person. För att våra kunder ska känna sig trygga och bekväma med oss är det av stor vikt att du är professionell i ditt bemötande, är förtroendeingivande och har ett serviceinriktat arbetssätt. Du bör trivas med att arbeta självständig. Det är meriterande att ha arbetat med MEPS.
På Byggteam tar vi hand om våra medarbetare och genomför ingående introduktioner för att du ska få en så bra start som möjligt hos oss. Vi har friskvård och arbetstidsförkortning för alla anställda samt månar om det sociala i arbetsgruppen.
Tjänsten är tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Urval sker löpande.
Det är ett krav för tjänsten att du:
har B-körkort
behärskar det svenska språket i tal och skrift
Varmt välkommen in med din ansökan!
Janne Martinsson 070-331 08 73 Frågor om arbetsprocessen & tjänstens innehåll
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Gävle Byggteam AB
Byggteam är ett traditionsfyllt bolag som funnits sedan 1982. Vår huvudinriktning är att hjälpa försäkringsbolag med deras byggskador. Våra kontor ligger i dag i Gävle, Sundsvall & Tierp. Vi är just nu i en expansiv fas. Vi har en enkel filosofi som går ut på att vi håller vad vi lovar och att vi försöker eliminera allt onödigt.
Vår vision på Byggteam är att bli störst på att hantera försäkringsbolagens byggskador i Sverige. En utvecklande resa som precis har börjat och som du har en möjlighet att bli en viktig del av.
Du blir en del av Castanum-koncernen där bl a även Picea & Jamtbygg ingår.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle byggteam AB
(org.nr 556752-5018)
Utmarksvägen 6 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle Byggteam AB Jobbnummer
9990443