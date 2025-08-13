Arbetsledare projektering, beredning el- och fibernät
2025-08-13
Är du intresserad av nya utmaningar och brinner för energifrågor? Vi söker nu en driven och strukturerad arbetsledare inom projektering, beredning el- och fibernät som vill ta ett helhetsansvar för det dagliga arbetet i ett engagerat team. Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Du kommer att spela en central roll i vår verksamhet och arbeta nära drift- och nätplaneringschef för att säkerställa att våra projekt planeras, genomförs och följs upp på ett effektivt och kvalitativt sätt. I rollen som arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet inom arbetsgruppen.
Rollen innefattar inte personalansvar, men innebär ett stort ansvar för att hålla ihop det dagliga arbetet. Du ser till att arbetet utförs enligt gällande lagar, föreskrifter och företagets interna rutiner, samt att rätt skyddsutrustning används. Du har ett öga för detaljer men också för helheten, och du trivs med att samordna både interna resurser och externa entreprenörer.
En viktig del av uppdraget är att arbeta med budgetunderlag och prognoser för fiber- och elnät, samt att planera och följa upp projekt inom fiberutbyggnad. Du säkerställer att arbetet håller hög kvalitet och följer relevanta standarder, säkerhetsföreskrifter och miljökrav. Du kommer även att ha kontakt med kunder, myndigheter och andra intressenter, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
Du är delaktig i projekt och ansvarar för att samordna aktuella insatser inom fiber- och elnät. Det innebär också att du följer upp arbetet med underentreprenörer, inklusive tidsplanering och kvalitetssäkring. Rollen innebär ett stort ansvar men också stora möjligheter att påverka och utveckla både arbetssätt, verktyg och processer. Profil
Du har en teknisk utbildning inom el, telekom eller motsvarande område, alternativt har du förvärvat likvärdig kompetens genom arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har arbetat med budget- och prognosarbete i tidigare roller.
Du har erfarenhet av arbetsledning inom teknisk verksamhet, gärna inom fiber eller elnät och trivs i en roll där du får kombinera struktur, problemlösning och samarbete. Som ledare är du trygg, lyhörd och engagerande - du får med dig teamet och bygger goda relationer både internt och externt.
Din kommunikativa förmåga är stark, och du uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift. Det gör att du skapar förtroende i kontakten med kollegor, kunder och andra intressenter. Du har också ett öga för kvalitet och är mån om att arbetet utförs på ett säkert, hållbart och effektivt sätt.
Vi ser att du är analytisk, nyfiken och lösningsorienterad - du ser möjligheter till förbättring där andra ser hinder. Du tar initiativ, driver frågor framåt och bidrar till en öppen och konstruktiv dialog i teamet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vi erbjuder dig
Vår bransch är i ständig utveckling och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi erbjuder dig en fantastisk möjlighet att få vara en del av Malung-Sälens Elverks framtid men också en unik chans att få bidra och vara med på hela den utveckling som nu sker i vår fjällvärld i Sälen.
En varierande, spännande och rolig tjänst i ett välmående företag där våra kompetenser ständigt är efterfrågade och nya projekt avlöser varandra.
Varmt välkommen att söka tjänsten som Arbetsledare inom projektering, beredning el- och fibernät hos oss på Malung-Sälens Elverk.
Inom koncernen Malung-Sälens Elverk AB distribuerar vi el och tillhandahåller fiber på ett för kunderna tryggt, leveranssäkert, kvalitetsanpassat och kostnadsriktigt sätt. Vi på Malung-Sälens Elnät kan med stolthet erbjuda en oslagbar kombination och det bästa av två världar. Bra jobb och en spännande framtid tillsammans med duktiga kollegor samt ett otroligt rikt natur och friluftsliv i en underbar fjällmiljö.
Malung-Sälens kommun ligger i natursköna norra Dalarna, hit kan du flyga till och från med vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som är norra Europas största vinterturism destination. Förutom upplevelseindustrin, stora evenemang i världsklass och en snabbt växande turism har kommunen även ett rikt näringsliv samt en av Dalarnas mest företagsamma befolkning. Malung-Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens Elverk AB
(org.nr 556013-6896), http://malungselnat.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malung-Sälens Elverk Kontakt
Operativ chef
Kajsa-Stina Gyllenvåg kajsa-stina.gyllenvag@msen.se 0280-442 17 Jobbnummer
9456857