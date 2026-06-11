Arbetsledare Produktion
NDP IT AB / Chefsjobb / Landskrona Visa alla chefsjobb i Landskrona
2026-06-11
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Ljungby
eller i hela Sverige
I denna spännande roll kommer du att ansvara för att leda och fördela arbetsuppgifter inom ytbehandling och plåt-/stålarbeten på marina fartyg. Du kommer att koordinera ett team bestående av både egna medarbetare och underentreprenörerför att säkerställa en smidig och effektiv daglig drift. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom produktion och beredning, vilket ger en unik inblick i verksamhetens olika delar.
Uppdraget är placerat i Landskrona, där du blir en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team med en närvarande chef som värdesätter kompetensutveckling och medarbetarnas engagemang.
Här finns goda möjligheter att utveckla dina kunskaper genom att arbeta tillsammans med erfarna kollegor med hög teknisk kompetens. Arbetet erbjuder stor variation och du får möjlighet att arbeta med marina fartyg av olika typer. Ingen dag är den andra lik, vilket skapar en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-11Bakgrund
Din ledarskapsförmåga står i centrum för detta uppdrag och därför är det viktigt att du har en gedigen bakgrund inom arbetsledning. Du har en naturlig förmåga att leda, engagera och motivera ditt team, vilket bidrar till en positiv arbetsmiljö som främjar samarbete, kvalitet och resultat. Som person är du målinriktad, kommunikativ och strukturerad, med förmåga att fatta välgrundade beslut även i ett högt arbetstempo.
Du har en teknisk bakgrund och trivs i industriella miljöer. Du är trygg i din roll som arbetsledare men samtidigt driven av att utvecklas och anta nya utmaningar. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av ytbehandling samt plåt- och stålarbeten inom marin, industriell eller verkstadsrelaterad verksamhet är meriterande.
Uppdraget kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För uppdrag där arbetsgivaren har krav på säkerhetsklassning kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare Produktion". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
261 35 LANDSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9960435