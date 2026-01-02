Arbetsledare Produktion
Sherwin-Williams Sweden AB / Chefsjobb / Sigtuna Visa alla chefsjobb i Sigtuna
Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Sherwin-Williams är en global ledare inom färg- och ytbehandlingslösningar med en historia som sträcker sig över mer än 150 år. År 2010 förvärvades tidigare Becker Acroma som sedan dess ingår i Sherwin-Williamskoncernen. Globalt är vi över 63 000 medarbetare varav 330 i Sverige fördelade på fyra orter med tillverkning i Märsta och Bellö, centrallager i Nässjö samt med en helägd återförsäljare i Vaggeryd. I Sverige fokuserar vi på industriell ytbehandling av trä och metall där våra enheter utgör en central roll av vår totala försäljning i Europa.
Nu söker vår produktionsanläggning i Märsta en erfaren Arbetsledare som vill vara med och driva vår produktion framåt. Rollen är en central del av vår dagliga drift och har ett tydligt ansvar för att skapa en trygg, effektiv och välplanerad arbetsmiljö där både människor och produktion kan utvecklas.
Din roll
Som arbetsledare har du en nyckelroll i att hålla ihop produktionen - både i det dagliga operativa arbetet och i den övergripande planeringen. Rollen säkerställer att produktionen har rätt förutsättningar att leverera enligt plan, följa upp avvikelser och samordna insatser i flödet.
Du leder morgonmöten, följer upp planeringen och stöttar operatörer i operativa beslut. Du arbetar nära med övriga stödfunktioner i organisationen för att säkerställa trygg arbetsmiljö, hög kvalitet och kontinuerliga förbättringar.
Tjänsten är en tjänstemannaroll med arbetstider från måndag-fredag. Du rapporterar till Operations Manager och har personalansvar upp till 25-30 medarbetare som sköter fyllning och internlogistik. Arbetsuppgifter
Operativt ansvar för daglig styrning i produktionen.
Personalledning och coachning.
Beslutsstöd vid prioriteringar.
Uppföljning av produktionsutfall och avvikelser.
Säkerställa arbetsmiljörutiner och att processer följs.
Ledning av dagliga pulsmöten och veckoproduktionsmöten.
Arbete med ständiga förbättringar, ex: standardiserade arbetssätt.
Samordning med produktion och stödfunktioner.
Vem är du?
Du gillar att jobba där det händer saker och ser lösningar i stället för hinder. Du har en stark förmåga att planera, prioritera och följa upp, samtidigt som du inspirerar och engagerar dina medarbetare. Du är van att samarbeta med olika personer och avdelningar och trivs med att jobba i ett team.
Som ledare är du framåt och tycker om att peppa och stötta andra - du vet att framgång skapas tillsammans! Du är en prestigelös lagspelare som ser helheten, bygger goda relationer och får saker att hända. Din positiva inställning smittar av sig och bidrar till ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Vidare är du trygg och lösningsorienterad även när besluten behöver fattas under press.Kvalifikationer
• 5-10+ års erfarenhet som arbetsledare eller någon typ av arbetsledning med personalansvar inom tillverkande industri.
• Gymnasieutbildning eller motsvarande.
• God datorvana.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
• Erfarenhet av att arbeta med 5S och följa SOP:er
• Kunna analysera data och ta beslut baserat på fakta.
• Erfarenhet av förbättringsarbete och LEAN.
• Ekonomisk förståelse.
• Det är mycket meriterande om du har arbetat inom kemi/färg.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du chansen till en spännande tjänst i ett stort internationellt företag med många kontaktytor och goda utvecklingsmöjligheter. Genom kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner är vi en arbetsplats som värdesätter din trygghet och ditt välmående.
Observera att du kommer genomgå en nyanställningsundersökning inför anställning vilket bl.a. innefattar alkohol- och drogtest.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
