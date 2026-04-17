Arbetsledare personlig assistans
Robotic Law & Finance AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm
2026-04-17
Om jobbet
För klients räkning söker vi en pålitlig och erfaren chef inom personlig assistans. Du kommer att ingå i en ny plattform där du själv ansvarar för att få kunder och där plattformen står för verksamhetschefsansvar, juridik och administration. Med andra ord blir du en företagare inom företaget.
Om rollen:
Du ansvarar för att få in kunder till plattformen och bygga upp din del av verksamheten.
I rollen kommer du att ha ett nära samarbete med klienten för att säkerställa högkvalitativ personlig assistans
Du hanterar brukare och personal
Vad vi erbjuder:
Ett dynamiskt samarbete med möjlighet att påverka och skapa något unikt inom personlig assistans.
Plattformen tar hand om all administration, juridik och nödvändiga tillstånd, så att du kan fokusera på att bygga relationer med brukarna och utveckla verksamheten.
Vem vi söker:
Du har erfarenhet av att leda inom personlig assistans och har upparbetade brukarkontakter.
Du är en skicklig kommunikatör, samarbetsvillig och har ett öga för detaljer samt förmåga att se helheten i verksamheten.Publiceringsdatum2026-04-17Så ansöker du
Ansökan sker på vårt formulär online. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robotic Law & Finance AB
114 56 STOCKHOLM Jobbnummer 9859745
9859745