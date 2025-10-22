Arbetsledare på Kretslopp & Vatten
Vänersborgs Kommun / Renhållningsjobb / Vänersborg Visa alla renhållningsjobb i Vänersborg
2025-10-22
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs Kommun i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Renhållningen i Vänersborgs kommun är en del av Kretslopp och vatten.
Verksamheten omfattar insamling och transport av hushållsavfall. Vi ansvarar också för driften av Kretsloppsparken.
Vi tar nu över ansvaret för avfallsinsamlingen på landsbygden och behöver därför utöka vår styrka med en arbetsledare som vill vara med och forma framtidens hållbara avfallshantering. Dina främsta uppgifter kommer att vara fördela arbetsuppgifter samt leda och coacha medarbetarna i deras vardagliga arbete, vikariehantering, samt säkerställa att rutiner uppdateras och efterlevs. En del administrativa uppgifter finns och innefattar rapportering i olika system samt godkännande av löneavvikelser, bland annat.
Som arbetsledare har du ett tätt samarbete med samtliga inom verksamheten och kommer att ha en viktig roll att driva utvecklingen framåt i samarbete med enhetschefen.
Har du ett stort intresse för miljöfrågor och vill bidra till en bättre och mer hållbar framtid, då kan detta vara tjänsten för dig!Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare hos oss kommer du att ha en viktig roll i vår verksamhet. Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara:
- Arbetsleda och coacha medarbetarna
- Den dagliga driften av verksamheten gällande frånvarohantering, vikarieanskaffning och schemaläggning
- Lagerhållning av säckar, sopkärl med mera
- Ansvara för att bilar och maskiner är i ett bra skick
- Medverka i projekt
- Uppdatera och säkerhetsställa att arbetsrutiner efterlevs
- Vid behov delta i det operativa arbetet
- Kontakt med abonnenter och kunder
- Arbeta i kundsystem och personalsystemKvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och minst 2 års erfarenhet i rollen som arbetsledare inom avfallsverksamhet, transport eller liknande.
Du är självgående i din roll som arbetsledare och säker i att prioritera och fatta beslut. Vidare ser vi att du som person är flexibel, utåtriktad och kommunikativ med förmågan att hantera medarbetare, konflikter, kunder och entreprenörer på ett bra sätt. Du har datavana och C-körkort med YKB. Erfarenhet inom avfallsbranschen är meriterande.
Att vara flexibel innebär att du enkelt anpassar dig till förändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd till vardagar 7-16.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
.
Vänersborgs Kretslopp & Vatten är en balansräkningsenhet som organisatoriskt tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vänersborgs Kretslopp & Vatten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av spill- och dagvatten. Vidare ansvarar Vänersborgs Kretslopp & Vatten för avläsning och byten av vattenmätare. Verksamheten innefattar även Renhållningsverket. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Niclas Janflod, enhetschef 0521-721251 Jobbnummer
9570033