Arbetsledare med utlastningsansvar till Maximal Fönster
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Sandviken Visa alla lagerjobb i Sandviken
2026-07-02
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Sandviken
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Maximalfönster är ett modernt fönsterföretag med rötterna i Gästrikland. Vi utvecklar och tillverkar aluminiumfönster med fokus på smidiga installationer och långsiktiga lösningar, och har vuxit fram från ett lokalt plåtslageri i Åshammar till en etablerad aktör på marknaden.Arbetsuppgifter
Vill du kombinera operativt arbete med ledarskap i en producerande verksamhet? Trivs du i en roll där du får ta ansvar, utveckla team och samtidigt arbeta nära den dagliga driften? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Maximalfönster söker nu en engagerad och driven Arbetsledare med utlastningsansvar som vill vara med och säkerställa en effektiv och kvalitativ logistik- och produktionsprocess. Du ansvarar för utlastning av produkter och arbetar operativt med att lasta och lossa lastbilar. Du planerar och hanterar transportbeställningar samt ansvarar för operativt inköp kopplat till verksamheten. Parallellt leder och fördelar du det dagliga arbetet inom teamet, säkerställer effektiva arbetsflöden och leveranser samt bidrar aktivt till att utveckla både arbetssätt och processer.Profil
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och som har förmågan att leda andra, även om du inte tidigare haft en formell chefsroll.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet från produktion, lager eller liknande verksamhet och besitter en god ledarskapsförmåga, där du drivs av att utveckla både människor och arbetssätt. Som person är du strukturerad och lösningsorienterad med en stark samarbetsförmåga, och du trivs i en operativ roll där du aktivt bidrar i det dagliga arbetet.
Truckkort och Hjullastarkort är ett krav för tjänsten. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Maximalfönster med Clockwork Rekrytering. Registrera din ansökan på www.clockworkpeople.se.
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Tilda Jonsson på tilda.jonsson@clwork.se
. För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag 2026-07-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Nygatan 12, 4 tr (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Clockwork Bemanning & Rekrytering Kontakt
Tilda Jonsson tilda.jonsson@clwork.se Jobbnummer
9988484