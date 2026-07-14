Arbetsledare med installationsbakgrund till Metrolit!
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Vill du ta klivet från installationsbranschen och axla ett helhetsansvar i framgångsrika byggprojekt? Vi söker dig som kan installationer utan och innan, och som vill bli en nyckelspelare i Metrolits fortsatta resa i Stockholmsregionen!Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som arbetsledare hos Metrolit spelar du en affärskritisk roll i våra mest tekniktunga projekt, där installationsgraden ofta utgör över hälften av projektvärdet.
I den här rollen vänder vi oss specifikt till dig som idag arbetar på ett installationsbolag (eller inom entreprenad med tungt installationsfokus) och som vill ta nästa steg i karriären. Du leder det praktiska produktionsarbetet i nära samverkan med platschefen och blir vår expert på att driva de installationstäta delarna i projekt upp till 80 miljoner kronor. Du talar installatörernas språk, förutser krockar i samordningen innan de sker och säkerställer att teknisk precision möter byggproduktionens tempo – från första kabeldragning och rörstråk till slutbesiktning.
Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work, där ambitionen är att du ska bli anställd hos Metrolit på sikt.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och samordna installationstäta byggprojekt samt säkerställa produktionsmål, tidplaner och ekonomiska ramar. Du kommer att vara den dedikerade expertresursen för alla installationsrelaterade frågor på byggarbetsplatsen
Driva produktionen inom installationstäta projekt
Ansvara för tidplanering och ekonomistyrning
Utföra prognosarbete för projektens framdrift
Säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor samt avställning
Hålla egna möten och föra protokoll
Reglera ekonomi mot underentreprenörer och beställare
Leda och samordna installationsarbeten
Vi söker dig som
Har minst 3–5 års erfarenhet som arbetsledare, projektledare eller ledande montör från ett installationsbolag (t.ex. inom el, VS, ventilation eller entreprenad)
Har god vana av att läsa tekniska beskrivningar och ritningar.
Har B-körkort samt tillgång till egen bil
Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Goda kunskaper i Microsoft Office-programmen
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från installationssidan exempelvis som elektriker eller rörmokare
Goda kunskaper i tidsplaneprogram
Utbildning inom BAS P/BAS U
Certifikat för Heta Arbeten
Kunskaper i andra språk
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Ansvarstagande
Kommunikativ
Samarbetsvillig
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Q42Q59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10002218