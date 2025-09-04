Arbetsledare med handledaransvar, Matcentralen Göteborgs Stadsmission
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmissions Matcentral är en lager- och logistikverksamhet som tar emot stora volymer mat som annars skulle slängts.
Maten doneras framförallt från livsmedelsbranschen, bland annat på grund av korta datum, utgående artiklar, krossade förpackningar eller felmärkningar. Därefter förmedlar vi maten till människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, samt till våra egna verksamheter där vi lagar hundratals måltider varje dag. På matcentralen erbjuder vi också arbetsträning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Här får deltagaren möjlighet att arbetsträna i lagermiljö och får erfarenhet av arbetsuppgifter som matchar dagens behov på arbetsmarknaden. Vi räddar årligen ca 500 ton mat och har ca 20-25 arbetstränande hos oss.
OM TJÄNSTEN
Vill du göra skillnad för både människor och för miljön? Brinner du för hållbarhet och vill arbeta med att minska matsvinn samtidigt som du hjälper människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig egen försörjning? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Vi på Matcentralen söker just nu en engagerad arbetsledare med handledaransvar till vårt team i Mölndal. I rollen ansvarar du för att arbetsleda vår personal och handleda deltagare som arbetstränar hos oss på lagret. Du ansvarar också för att ta emot samtal och mail angående donationer, beställningar och leveranser samt för att den dagliga driften i lagret fungerar smidigt och effektivt.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad i människors liv och vill vara med och stötta dem på vägen mot arbete och egen försörjning. Du har både ett intresse för praktiskt arbete inom lager och en förståelse för den sociala dimensionen av rollen - där du fungerar som teamledare och handledare för både personal och deltagare i arbetsträning. Rollen är varierad och kombinerar fysiskt arbete med administrativa uppgifter. Vi tror därför att du trivs i en dynamisk vardag där ingen dag är den andra lik.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
- Har en stark ansvarskänsla och förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
- Tar egna initiativ och är lösningsfokuserad
- Har god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift på svenska
- Trivs med att arbeta fysiskt och har god grundfysik
- Behåller lugnet även under stressiga perioder
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Lagerarbete eller arbete i livsmedelsbutik
- Transport och logistik
- Microsoft 365, särskilt Excel
Krav för tjänsten:
- B-körkort och god körvana
- Truckkort
- Minst 1 års erfarenhet av ledande roll
PRAKTISK INFORMATION
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% på dagtid som inleds med sex månaders provanställning. Intervjuer sker löpande. Observera att tillsättning kan komma att ske under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Felicia Vargas 031-7553737 Jobbnummer
