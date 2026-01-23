Arbetsledare med erfarenhet inom anläggning
OIO Väst AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Du läser just nu om en väldigt spännande tjänst för dig som har minst tre års erfarenhet av rollen som arbetsledare med erfarenhet från projekt inom betong, stål och rivning.
Vår kund har ett pågående projekt inne i Stockholm city där du som arbetsledare får nytta av att du är kommunikativ, analytisk och lösningsorienterad.
I rollen som arbetsledare hos vår kund är du en nyckelperson i planeringen och styrningen av det dagliga arbetet. Med stöd av minst tre års erfarenhet som arbetsledare samordnar du arbetet på plats genom nära dialog med samtliga yrkesgrupper. Du sätter strukturerade planer, följer upp utförandet och säkerställer att produktionen drivs effektivt, i rätt riktning och enligt uppsatt tidplan.
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom bygg och anläggning
Kan visa på minst tre års tidigare erfarenhet som arbetsledare
Talar och skriver flytande svenska samt engelska
Vår kund ser att du från start kan ta ett stort ansvar kring helheten av arbetet på projektet.
Om din nya arbetsplats
Bolaget är en aktör inom bygg- och entreprenadbranschen som under de senaste fem åren vuxit organiskt och idag har cirka 20 medarbetare. De driver kommersiella fastighets- och bostadsprojekt och tillsätter kompletta projektorganisationer. Kulturen präglas av högt engagemang, stark teamkänsla och en prestigelös miljö där alla bidrar.
Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra.
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att vi på OIO projektleder rekryteringsprocessen men att du från dag 1 blir anställd med vår kund som arbetsgivare.
Övrig informationOmfattning: Heltid, kontorstider
Start: Q1 2026 med respekt för uppsägningstid
Placering: Stockholm city
Kontaktperson: Per Carnestedt per.carnestedt@oio.se
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9700521