Arbetsledare Mark
Ncc Aktiebolag / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-06-08
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Arbetsledare Mark
Företagsbeskrivning
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
Har du arbetat några år som arbetsledare och vill fortsätta utvecklas i rollen?
Vill du vara med och bygga framtidens samhälle tillsammans med ett av Nordens ledande byggföretag? Nu söker vi dig som har något års erfarenhet och vill ta nästa steg som Arbetsledare Mark hos oss.
Din roll hos oss
Som arbetsledare får du en varierad och utvecklande roll där du är med och driver våra projekt framåt – från planering till färdigställande. Du arbetar nära erfarna kollegor och får stöd i din utveckling samtidigt som du får ta eget ansvar och växa i din roll.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och följa upp produktionen på byggarbetsplatsen
Delta i inköp, kalkylering och tidsplanering
Ha kontakt med underentreprenörer och leverantörer
Bidra till att säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet i projektet
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har en utbildning inom bygg och anläggning alt. relevant arbetslivserfarenhet.
Är nyfiken, strukturerad och gillar att samarbeta
Vill utvecklas i en roll där du får kombinera teknik, ledarskap och problemlösning
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en dynamisk miljö
För att trivas som arbetsledare hos oss på NCC bör du vara en affärsmässig lagspelare som drivs av att skapa goda relationer såväl som goda resultat. Som person gillar du utmaningar, är öppen inför att tänka nytt och med en ambition att utvecklas. Dina personliga egenskaper är betydelsefulla och några av de viktigaste egenskaperna är att genom kommunikation, engagemang och vilja leda projektet framåt.
Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Vad erbjuder vi?
En trygg anställning med kollektivavtal och bra förmåner
Möjlighet att arbeta i spännande projekt inom infrastruktur
Goda utvecklingsmöjligheter inom NCC – både på kort och lång sikt
Organisatoriskt kommer du att tillhöra en projektchefsgrupp bestående av yrkesmedarbetare, arbetsledare och platschefer.
Placering sker efter överenskommelse men verksamheten befinner sig i hela Halland.
Ansökningsprocessen
Sista ansökningsdatum är den 31 juli. Observera att vi kommer att påbörja urvalsprocessen innan ansökan stänger.
På grund av semesterperioden kan återkopplingen dröja något längre än vanligt och kan komma först efter ledigheten.
Vid frågor - kontakta HR Business Partner Cornelia Fägerlind cornelia.fagerlind@ncc.se
eller Projektchef Maxine Persson maxine.persson@ncc.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Hyllie Boulevard (visa karta
)
216 26 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Cornelia Fägerlind 0702518348 Jobbnummer
9951895