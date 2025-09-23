Arbetsledare Logistik

Daily Crew AB / Byggjobb / Stockholm
2025-09-23


Publiceringsdatum
2025-09-23

Om tjänsten
Vill du vara med och leda ett team inom logistik i ett företag där utveckling, ansvar och arbetsglädje står i fokus? Vi söker nu en strukturerad och engagerad arbetsledare inom Bygg logistik som vill vara en nyckelperson i vår dagliga drift.
Som arbetsledare hos oss får du möjligheten att kombinera operativt arbete med personalansvar. Du spelar en central roll i att säkerställa att logistikflödet fungerar smidigt och effektivt på ett större kommersiellt projekt i Stockholm.

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom logistikavdelningen

Säkerställa att leveranser sker i rätt tid och med hög kvalitet

Introducera, coacha och utveckla medarbetare i teamet

Optimera lagerytor och logistikflöden, APD Planer
Ta- planer
samordning Byggmöten
Logistik möten

Följa upp nyckeltal och rapportera till Projektchef

Samverka med andra avdelningar, t.ex. inköp, produktion och transport

Kvalifikationer

Erfarenhet av arbetsledning, gärna inom Bygg /logistik

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

God datavana, gärna erfarenhet av affärssystem, samt planeringssystem

Strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad

Vi erbjuder

En trygg anställning med kollektivavtal

Möjlighet till utveckling inom ett växande företag

Ett härligt team med högt engagemang

Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Daily Crew AB (org.nr 559495-1617), http://dailycrew.se

Arbetsplats
Daily Crew

Kontakt
Daily Crew
kontakt@dailycrew.se

Jobbnummer
9523156

