Arbetsledare Logistik

Vill du vara med och leda ett team inom logistik i ett företag där utveckling, ansvar och arbetsglädje står i fokus? Vi söker nu en strukturerad och engagerad arbetsledare inom Bygg logistik som vill vara en nyckelperson i vår dagliga drift.
Som arbetsledare hos oss får du möjligheten att kombinera operativt arbete med personalansvar. Du spelar en central roll i att säkerställa att logistikflödet fungerar smidigt och effektivt på ett större kommersiellt projekt i Stockholm. Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom logistikavdelningen
Säkerställa att leveranser sker i rätt tid och med hög kvalitet
Introducera, coacha och utveckla medarbetare i teamet
Optimera lagerytor och logistikflöden, APD Planer
Ta- planer
samordning Byggmöten
Logistik möten
Följa upp nyckeltal och rapportera till Projektchef
Samverka med andra avdelningar, t.ex. inköp, produktion och transport
Kvalifikationer
Erfarenhet av arbetsledning, gärna inom Bygg /logistik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datavana, gärna erfarenhet av affärssystem, samt planeringssystem
Strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet till utveckling inom ett växande företag
Ett härligt team med högt engagemang
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner Ersättning
