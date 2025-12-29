Arbetsledare, lager
2025-12-29
Är du en person som trivs med fysiskt arbete och gillar att samarbeta med andra? Är du en noggrann och ansvarstagande person som trivs med lagerarbete? Då kan du vara vår nästa arbetsledare på vårt centrallager i Örebro, och senare Kumla!
Vi söker en engagerad medarbetare för att stärka vårt team. Vi letar efter någon som är flexibel, ansvarstagande och som trivs med att arbeta i en dynamisk och fartfylld miljö. Du är en lagspelare som kan stötta dina kollegor och arbeta effektivt.
Under 2026 kommer vårt nya logistikcenter i Kumla att tas i drift och bli navet för Solars Sveriges distribution. Med detta nya logistikcenter säkerställer vi framtida tillväxt med stort fokus på förbättrad arbetsmiljö och hållbarhet. Detta strategiska beslut är taget för att möta behovet av ökad kapacitet och framtidssäkra vår verksamhet.
Här är några viktiga personliga egenskaper som är avgörande för att trivas och lyckas i rollen som arbetsledare:
Noggrann och ansvarstagande: Du kommer att ansvara för att leda ditt team och fördela arbetet samt säkerställa att lagret är välorganiserat.
Samarbetsvillig och lösningsorienterad: Du kommer att arbeta tillsammans med andra avdelningar för att stödja företagets övergripande mål.
Flexibel och anpassningsbar: Du kommer att hantera olika arbetsuppgifter och vara beredd att ta itu med nya utmaningar.
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av rollen som ledare eller liknande arbetsuppgifter
God kunskap i SAP/EWM är meriterande
Examen från gymnasiet
Grundläggande kunskaper i Microsoft Office
Grundläggande kunskaper i engelska
Vi erbjuder bland annat förmåner som
Fast grundlön, kollektivavtal, tjänstepension och friskvård är grundläggande självklarheter
Företagshälsovård
Förmånscykel
Personalköp
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss, några av dessa kan du läsa om här.
Vi har huvudkontor i Göteborg, centrallager i Örebro samt säljkontor geografiskt spridda på olika orter i landet, från Gällivare i norr till Malmö i söder. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-norm.
Kontakt och ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi är nyfikna på dig och ser fram emot din ansökan! Då vi arbetar löpande under ansökningstiden - ansök gärna snarast möjligt! Vill du ha mer information om rollen kan du kontakta: Marika Forsman, HR Business Partner, hr@solar.se
I Solars rekryteringsprocess krävs ett utdrag ur brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
